Le anticipazioni delle puntate americane di febbraio 2019 di Beautiful sono davvero avvincenti. In primis vedremo che Thorne deciderà di lasciare Katie chiedendole di firmare le carte per l'annullamento del matrimonio. E ancora vedremo che Flo, a seguito delle pressioni di Zoe, ammetterà che Phoebe è figlia di Hope. Ecco come si arriverà a tutto ciò.

Flo dice la verità a Zoe

Le anticipazioni delle trame americane di Beautiful ci svelano che Steffy deciderà di adottare una bambina per far sì che sua figlia abbia una sorellina con cui condividere tutto. In tale vicenda si inserirà il dottor Reese che presenterà alla Forrester una donna di nome Flo in cerca di un'adozione per sua figlia. Steffy si innamorerà subito della bambina e deciderà di adottarla.

Si scoprirà poi che quella pargoletta è in realtà la figlia di Hope, nata viva e scambiata alla nascita con una bimba nata morta. Flo scoprirà tale vicenda in seguito ma, per denaro e per paura di ripercussioni legali, deciderà di tenere la bocca chiusa.

Il colpo di scena si avrà quando la figlia di Reese scoprirà la verità. Quest'ultima si recherà nella casa del padre e vi troverà una donna sconosciuta che sarà proprio Flo. Inoltre troverà i documenti relativi all'adozione di Phoebe, la figlia di Steffy. Zoe chiederà quindi delucidazioni alla donna e Florence le risponderà di essere in quella casa perché amica di vecchia data di Reese. Zoe non crederà a quella versione dei fatti e farà finta di andare via.

Flo allora chiamerà Reese raccontandogli quanto accaduto e lo pregherà di allontanare da lei Zoe prima che si scateni un inferno. Quest'ultima sentirà tutto per cui minaccerà la donna di andare alla polizia o da Steffy se lei non le dirà tutta la verità. Florence ammetterà quindi che Reese scambiò la figlia di Hope alla nascita con una bimba nata morta.

Thorne lascia Katie

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful ci rivelano che nel giorno di San Valentino Thorne lascerà Katie. L'uomo esordirà dicendo alla Logan di tenere molto a lei ma di ritenere allo stesso tempo che il loro matrimonio non abbia avuto successo. Katie ne resterà sconvolta e gli chiederà il perché dato che era convinta che fossero davvero felici.

Il Forrester le risponderà di essere arrivato a tale conclusione per il bene di Will e per far sì che il ragazzino torni ad avere un rapporto profondo con Bill. L'uomo aggiungerà di sentirsi di intralcio in tale rapporto e poi le confesserà di sentire molto la manca di Allie. Inoltre le dirà che forse stava usando lei e Will per cercare di riempire quel vuoto. Infine il figlio di Eric dirà alla minore delle Logan di amarla troppo per lasciare che tale situazione prosegua per cui le presenterà i documenti per l'annullamento del matrimonio.