Annuncio

Annuncio

Proseguono le avventure dei protagonisti della fiction prodotta dalla Lux Vide, 'Che Dio ci aiuti 5', capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Giovedì, 7 marzo, in prima serata andrà in onda su Rai Uno l'ottavo appuntamento con la serie televisiva. Non mancheranno alcune novità nella vita dei personaggi principali.

Anticipazioni puntata di stasera di 'Che Dio ci aiuti 5'

Le anticipazioni sull'episodio 'Attenti al lupo' rivelano che, dopo gli iniziali scontri, il rapporto tra Nico e Ginevra diventerà sempre più stretto al punto che Suor Angela si renderà conto della debolezza della novizia. La ragazza ha trovato la dovuta stabilità che potrebbe essere compromessa dopo il ritorno del padre nella vita della ragazza.

Annuncio

L'uomo si metterà alla ricerca della figlia che, pur venendo a conoscenza della sua uscita dal carcere. sarà intenzionata a vendicarsi di suo padre dopo che ha fatto soffrire la sua famiglia. La donna di chiesa si accorgerà della difficoltà della situazione, ma potrà godere dell'aiuto di Nico, intenzionata ad intervenire per fermare Ginevra.

Il piano di Azzurra, triste per la partenza di Athos

Gabriele e Teodora (Ilaria Spada) saranno sempre più affiatati agli occhi di Valentina che comincerà a interrogarsi sulla possibilità di riconquistare l'amore del medico. Azzurra si sentirà in colpa per aver usato la carta di credito di Athos e cercherà di rimediare all'errore con l'intento di recuperare i soldi, chiedendo aiuto alle persone del convento.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nel secondo episodio dell'ottava puntata, dal titolo 'Il linguaggio dei segni', Suor Angela farà affidamento sull'aiuto di Pietro per risolvere una faccenda. Il rapporto tra la suora e il medico è diventato molto importante al punto che l'uomo è divenuto un fido e confidente amico di Angela.

Nel frattempo diventerà sempre più stretta l'amicizia tra Pietro e Suor Angela al punto che la religiosa si renderà conto di un segreto nascosto dal medico. Nico si troverà alle prese con la confusione sui sentimenti nei confronti di Maria e Ginevra, ma si dirà pronto per prendere una decisione drastica comunicata solo alla novizia. Infine Azzurra comincerà a fare i conti con il dispiacere per la partenza di Athos.

Annuncio

Non ci resta, dunque, che attendere la puntata del 7 marzo per scoprire nel dettaglio cosa succederà nell'ottava puntata della fiction Rai 'Che Dio ci aiuti'.