Un altro appuntamento con la fortunata Serie TV "Che Dio ci aiuti 5", giunta alla sesta puntata su Rai 1, ci attende nella serata di giovedì 21 febbraio. Le vicende delle suore del convento degli Angeli continuano ad appassionare gli italiani in un mix di sentimenti, attualità e storie divertenti. Cosa succederà nei due episodi di giovedì? Di seguito le Anticipazioni Tv della fiction che vede protagonista come sempre l'umanità di suor Angela, pronta a tendere una mano a chi ha bisogno di aiuto.

Episodio 11 di Che Dio ci aiuti 5: 'SOS'

Nell'episodio 11 la religiosa offrirà il suo aiuto a una ragazza, che pur di rendersi utile per una persona a lei cara sarà disposta a vendersi. Nico invece è diviso tra Ginevra e Maria.

Ora che si sta consolidando la storia con Maria, i dubbi amorosi riaffiorano in modo evidente, tormentando l'avvocato. Stanco di questa indecisione, l'uomo si spinge più in là, consolidando la storia e rendendola più seria. Anche se questa situazione è sempre vacillante, la goccia che farà traboccare il vaso sarà rappresentata da Ginevra, in crisi e in preda ai fantasmi del passato. Nico dovrà intervenire per sostenere la novizia, che si apre con l'avvocato svelandogli un segreto. Tra i due si instaurerà un rapporto speciale e anche Ginevra gli confesserà di non aver mai raccontato a nessuno le sue vicende dolorose, collegate alle violenze subite dal padre.

Nel frattempo, Athos decide di trascorrere più tempo con Emma, dato che è venuto a conoscenza del fatto che la ragazza è sua figlia.

Nella puntata precedente la giovane ha scoperto che Athos è il padre biologico. Athos in questo episodio scoprirà invece di avere una passione in comune con la figlia: la letteratura. Le scene che seguiranno, vedranno Azzurra infastidita da questa complicità, tanto che anche lei si fingerà interessata al genere letterario.

Spoiler episodio 12: 'Come un fantasma'

Gran subbuglio nel convento degli Angeli, e per tale motivo suor Angela non avrà un attimo di tregua. La simpaticissima suora dovrà sfruttare tutta la sua intelligenza e la sua intuizione per risolvere un caso riguardante un infermiere che si scopre avere una doppia identità. Nel frattempo, nel convento sta per arrivare la zia di Nico e Maria vorrebbe fare colpo sulla parente del compagno, anche lei suora.

La giovane chiederà aiuto a Ginevra. Valentina sta iniziando a reagire, dopo essere rimasta su una sedia a rotelle. Le cure somministrate fanno il loro effetto e la giovane si sente meglio, stimolata anche dall'amicizia di una bambina, Eugenia, affetta da tumore. Per lei, Valentina ricomincia a suonare la chitarra, aprendosi alla vita e alle emozioni. La relazione con Gabriele sembra essersi conclusa definitivamente, ma l'uomo pare essere ancora innamorato della ragazza e per tale motivo decide di farsi avanti, lottando per lei e dichiarandole i sentimenti che prova. Valentina ha chiuso il rapporto ed è ferma sulle sue decisioni, tanto che una novità amorosa pervade il cuore della giovane. Proprio nel momento in cui Gabriele sta per farsi avanti, Valentina si innamora del suo fisioterapista. Intanto Athos incontra più spesso Azzurra, che non gli è del tutto indifferente. Allora questo decide di riconquistarla, dandosi al corteggiamento per raggiungere i suoi obiettivi amorosi.