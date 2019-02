Annuncio

Continua la cavalcata vincente della fiction Che Dio ci aiuti 5, in onda tutti i giovedì sera su Rai 1. La serie televisiva con Elena Sofia Ricci anche ieri 14 febbraio ha conquistato ottimi ascolti, diventando il programma più visto della serata. Sono stati 5.135.000 gli spettatori davanti al televisore pari al 23% di share contro L’Ora Legale che su Canale 5 ha raccolto 3.165.000 persone pari al 14.1% di share. Il programma tornerà in onda il prossimo giovedì 21 febbraio a partire dalle ore 21:20 con la sesta puntata, come sempre divisa in due episodi. Il primo di essi si intitolerà 'Sos' mentre il secondo sarà 'Come un fantasma'. Nel corso della serata, Nico sembrerà finalmente intenzionato a rendere seria la sua relazione con Maria ma, proprio mentre tenterà di proteggere Ginevra dal suo passato, apprenderà qualcosa su di lei che non si sarebbe mai aspettato.

Che Dio ci aiuti anticipazioni, la trama del primo episodio: 'Sos'

Le anticipazioni della fiction Che Dio ci aiuti 5 rivelano che il primo episodio della puntata di giovedì 21 febbraio si intitolerà 'Sos'. In esso Suor Angela si avvicinerà ad una ragazza che conquisterà la sua attenzione, in quanto sembrerà interessata ad entrare in pericolosi giri della prostituzione. Le sue indagini, però, la porteranno a scoprire le ragioni di questa intenzione in quanto la giovane sarà soltanto desiderosa di aiutare una persona a lei cara. Nico si renderà conto di volersi impegnare seriamente con Maria ma proprio quando il loro rapporto sarà sul punto di diventare serio, il passato di Ginevra tornerà alla ribalta.

Sarà per questo che il personaggio interpretato da Gianmarco Saurino si impegnerà per proteggere la novizia e apprenderà così un grande segreto che la riguarda. Emma e Athos trascorreranno molto tempo insieme, rendendosi conto di avere molti punti in comune a partire dall'interesse di entrambi per la letteratura. E il fatto verrà subito notato da Azzurra, che tenterà di assumere il ruolo da intellettuale.

Il secondo episodio: 'Come un fantasma'

Passando alle anticipazioni del secondo episodio di Che Dio ci aiuti 5 della prossima settimana, esso riguarderà le nuove indagini di Suor Angela riguardanti un infermiere. La religiosa noterà la doppia identità dell'uomo e compierà delle verifiche per scoprire cosa stia nascondendo e soprattutto per riportare alla luce eventuali 'scheletri' del suo passato.

In convento arriverà la zia di Nico, giunta improvvisamente proprio per fare visita al nipote. L'occasione sarà perfetta per Maria per mettersi in mostra con la parente, per questo chiederà consiglio a Ginevra. Raggiungerà il suo obiettivo? Gabriele sembrerà essere sul punto di confessare a Valentina di non avere mai smesso di amarla anche se lei sarà sempre più vicina al fisioterapista Alessio. Athos, nel frattempo, tenterà di rimediare agli errori con Emma e di recuperare il rapporto con lei. Ma anche in questo caso i problemi non mancheranno, dato che lui finirà con esagerare.