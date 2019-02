Annuncio

Continua il successo della longeva serie televisiva 'Che dio ci aiuti 5' prodotta dalla Lux Vide che vede come protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci. Nel settimo appuntamento c'è stato un avvicinamento tra Nico e Ginevra dopo che la ragazza ha chiesto all'avvocato di essere il suo fidanzato. La storia di Athos e Azzurra va avanti tra alti e bassi a causa delle incertezze della madre di Emma insicura di dare inizio a una nuova storia. Gli spoiler della puntata di giovedì 7 marzo in onda su Rai Uno alle ore 21:25 svelano che nel primo episodio, dal titolo "Attenti al lupo", Suor Angela sarà preoccupata per Ginevra. La novizia dovrà tornare a fare i conti con i ricordi del passato in quanto potrebbe ricomparire nella sua vita il padre dopo che l'uomo uscirà dal carcere.

Il genitore avrà intenzione di mettersi alla ricerca della novizia per ricucire i rapporti e Ginevra comincerà ad architettare il piano di vendetta. La giovane donna vorrebbe fare del male al padre che ha ucciso la madre ma verrà fermata grazie all'arrivo di Nico pronto a farla tornare sui suoi passi. Questa vicenda finirà per avvicinare Nico e Ginevra al punto che il Santopaolo potrebbe mettere in dubbio la relazione con Maria.

Valentina comincerà a essere gelosa della complicità di Gabriele e Teodora

Aumenterà la complicità tra Teodora e Gabriele al punto che Valentina comincerà a provare la gelosia nei confronti della madre delle gemelline. Il medico ha sempre cercato di riconquistare Valentina impegnata a organizzare la cena con il fisioterapista ma la situazione potrebbe avere un mutamento.

Azzurra metterà in atto delle soluzioni per recuperare i soldi di Athos al punto che sarà costretta a coinvolgere tutto il convento. La donna ha usufruito della carta di credito del compagno creando una serie di equivoci.

Il sedicesimo episodio dell'ottavo appuntamento di Che dio ci aiuti 5

Le anticipazioni del sedicesimo episodio dell'ottavo appuntamento, intitolato "Il linguaggio dei segni", fanno notare che Suor Angela si servirà dell'aiuto di Pietro per sperare nella riconciliazione di una famiglia distrutta. La suora si renderà conto del dolore nascosto dall'uomo dietro una corazza mentre Nico dovrà fare i conti con una confusione amorosa. L'avvocato non saprà di quale donna sia innamorato poiché diviso tra Maria e Ginevra ma comunicherà la decisione alla novizia.

Infine Azzurra sarà alle prese con i dubbi in seguito alla lontananza di Athos.