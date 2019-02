Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di una delle Serie TV più seguite sulla rete ammiraglia, "Che Dio ci aiuti". La serie televisiva con protagonista Elena Sofia Ricci è giunta ormai alla sua quinta e penultima puntata, che andrà in onda su Rai 1 in prime time il prossimo 14 febbraio e si prospetta essere una delle più vivaci ed interessanti della quinta stagione. Nella penultima puntata, infatti, Suor Angela e Valentina faranno una nuova conoscenza in ospedale, Azzurra cercherà di rivelare ad Athos quello che c'è stato fra di loro in passato, Nico perderà la vista all'improvviso, Emma ritornerà al convento e Valentina tornerà a suonare la chitarra. Da non dimenticare che gli episodi che andranno in onda all'interno della quinta puntata saranno i numeri 9 e 10, rispettivamente intitolati "Bruco o farfalla" e "Non c'è peggior cieco di chi non vuole amare".

Una nuova conoscenza

Le anticipazioni di "Che Dio ci aiuti" ci segnalano che nell'episodio 9, intitolato "Bruco o farfalla", Suor Angela avrà diversi problemi nel confrontarsi con un medico che a lungo andare si rivelerà essere molto simile a lei caratterialmente. Nonostante i loro disaccordi, i due riusciranno a far ritornare il buonumore ad una piccola paziente dell'ospedale, Eugenia, che da anni combatte contro una brutta malattia. La piccola, inoltre, aiuterà moltissimo anche Valentina, che grazie a lei riuscirà a ritrovare la gioia di vivere. Nico e Ginevra trascorreranno tantissimo tempo a litigare mentre l'avvocato si avvicinerà notevolmente a Maria, quando quest'ultima attraverserà un periodo di enorme fragilità emotiva.

Ci saranno enormi possibilità per cui Suor Costanza possa finalmente realizzare il suo sogno di partecipare allo show di Milly Carlucci, "Ballando con le stelle". Azzurra cercherà di trovare il coraggio di rivelare ad Athos che lui è stato una parte importante del suo passato.

La cecità di Nico

Le anticipazioni dell'episodio 10, intitolato "Non c'è peggior cieco di chi non vuole amare", ci suggeriscono che Suor Angela indagherà su una coppia di amici di Gabriele, scoprendo un loro sconvolgente segreto. Emma farà ritorno al convento, sorprendendo tutti. Maria vorrebbe raccontare a Nico del bacio speciale che c'è stato fra di loro, ma il giovane perderà all'improvviso la vista e sarà accudito amorevolmente da Ginevra.

Azzurra cercherà di trovare il coraggio di rivelare ad Emma chi è il suo vero padre. Gabriele e Suor Angela riusciranno a convincere Valentina a suonare la chitarra in ospedale per la piccola Eugenia.