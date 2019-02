Annuncio

La quinta puntata di “Che Dio ci aiuti” non andrà in onda, come di consueto, giovedì prossimo, a causa dei tanto attesi appuntamenti con il Festival di Sanremo. Pertanto, tutti i fan delle avventure di Suor Angela, personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, dovranno aspettare giovedì 14 febbraio.

Gli episodi trasmessi in questa quinta puntata saranno rispettivamente il 9° e il 10°, e si intitoleranno “Bruco o farfalla “ e “Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare”.

Sarà un appuntamento davvero avvincente e imperdibile: Nico perderà infatti la vista mentre Azzurra sarà al settimo cielo poiché al convento tornerà sua figlia Emma.

Spoiler Che Dio ci aiuti, episodio 9: 'Bruco o farfalla'

Nel corso dell’episodio numero 9, intitolato “Bruco o farfalla”, vedremo Suor Angela trovarsi in contraddizione con l’oncologo Santoro, il quale avrà in cura una bambina malata di tumore.

In un primo momento si crederà che la piccola sia riuscita a debellare il suo male ma, purtroppo, non sarà per niente così. I due protagonisti si scontreranno anche sulla visione della vita e della morte. Ad ogni modo, il benessere della bambina verrà messo al primo posto, pertanto suor Angela e l'oncologo riusciranno a mettere da parte le divergenze e ad andare d’accordo.

Nel frattempo, Suor Costanza scalpiterà per realizzare il suo sogno di partecipare a Ballando con le stelle ma qualcosa turberà questo momento di felicità. Azzurra si mostrerà insofferente nei confronti di Athos. La Leonardi dovrà confessare un segreto inaspettato che riguarda la paternità di Emma. Nico, invece, sarà sempre più vicino a Maria a causa delle incessanti discussioni avute con la novizia Ginevra.

Che Dio ci aiuti, episodio 10: 'Non c’è peggior cieco di chi non vuol amare'

Nell’episodio numero 10 di 'Che Dio ci aiuti' i colpi di scena non mancheranno.

Il ritorno di Emma in convento e la confessione di Azzurra sull’identità di Athos, padre di sua figlia, creeranno infatti un po’ di scompiglio.

Vedremo la protagonista Suor Angela alle prese con un'indagine riguardante una coppia amica di Gabriele. Maria e Nico, invece, saranno sempre più vicini, ma ad un certo punto scoppierà un'improvvisa tragedia che modificherà le carte in tavola. L’avvocato, infatti, perderà la vista improvvisamente e si ritroverà accanto proprio Ginevra. Resterà cieco per sempre? Lo scopriremo nelle successive puntate.