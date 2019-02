Annuncio

Prosegue la 69° edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora che questa sera tornerà su Rai 1 per la sua terza serata. Dopo la parata di ospiti di ieri 6 febbraio, è grande la curiosità di scoprire se Claudio Baglioni riuscirà a stupire ancora una volta, accogliendo sul palco del teatro Ariston grandi personalità del mondo della musica e dello spettacolo. Le anticipazioni del Festival di Sanremo di oggi confermano che anche questa sera le sorprese non mancheranno grazie alla partecipazione di volti molto amati dal pubblico italiano, come Antonello Venditti, Ornella Vanoni, Raf e moltissimi altri. Dopo la satira portata in scena ieri da Pio e Amedeo, anche questa sera verrà dato spazio alla comicità ed in particolare a Paolo Cevoli, destinato sicuramente a scatenare le risate del pubblico presente in sala e dei telespettatori da casa.

Ospiti terza serata: Vanoni e Venditti

Oltre alla gara, che vedrà l'esibizione di altri 12 'Big', la serata di oggi del Festival di Sanremo concederà spazio a super ospiti musicali, che allieteranno il pubblico con le loro canzoni. È questo il caso di Ornella Vanoni, che tornerà a distanza di un anno dalla sua partecipazione del 2018 insieme a Bungaro e Pacifico. La sua presenza potrebbe essere l'occasione perfetta per un duetto con Virginia Raffaele, che ha fatto della parodia della Vanoni una delle sue imitazioni più amate. Tra le partecipazioni più attese segnaliamo l'arrivo di Antonello Venditti, che non ha mai partecipato come concorrente alla kermesse canora nella sua lunga carriera, e potrebbe duettare con l'amico Claudio Baglioni in alcuni dei suoi più grandi successi.

Saliranno sul palco del teatro Ariston di Sanremo anche Raf e Umberto Tozzi, che a partire dal prossimo mese di aprile cominceranno il loro tour nei principali palazzetti italiani. Il duo dovrebbe cantare il brano "Come una danza" insieme ad un medley delle loro indimenticabili canzoni.

Festival di Sanremo: il ricordo di Mia Martini

Le anticipazioni del Festival di Sanremo di oggi proseguono con altri ospiti molto attesi. Tra di essi Alessandra Amoroso, che festeggerà nel migliore dei modi i suoi primi dieci anni di carriera. L'artista, balzata alle cronache grazie alla partecipazione al talent show Amici, presenterà il brano "Dalla tua parte", il nuovo singolo estratto dall'album "10". La lunga carrellata di invitati della terza serata del festival prosegue con la presentazione di Serena Rossi, protagonista della fiction in onda prossimamente su Rai1 e intitolata "Io sono mia".

L'attrice avrà l'onore di rendere omaggio a Mia Martini, cantando insieme a Claudio Baglioni la sua indimenticabile canzone "Almeno tu nell'universo". Spazio anche alla satira e al divertimento, grazie all'arrivo di Fabio Rovazzi, già presentatore di Sanremo Giovani al fianco di Pippo Baudo. Dopo la partecipazione di Pio e Amedeo di ieri, con le loro frecciatine al mondo della politica (in primis a Matteo Salvini), oggi sarà di Paolo Cevoli il compito di far sorridere il pubblico con le sue irriverenti battute.