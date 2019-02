Annuncio

Fresco di rinnovo per una sedicesima stagione il Medical-Drama Grey's Anatomy è ormai giunto al tredicesimo episodio della quindicesima stagione. Intitolato 'I walk the line' dalla celebre canzone di Johnny Cash, la puntata andrà in onda giovedì 14 febbraio sulla ABC. Come di consueto il network ha rilasciato la trama ufficiale che anticipa gli eventi salienti dell'episodio:

"Una sparatoria avvenuta durante una parata sconvolge Seattle, mentre il Grey Sloan Memorial viene invaso da una grossa quantità di feriti. Meredith prova a confessare alla sorella Maggie la nascente relazione con l'ex fidanzato Andrew DeLuca, ma il cardiochirurgo è distratto da un inaspettato ritorno dal passato. Amelia ed Owen fanno i conti con una notizia che sconvolgerà le loro vite, quella di Betty e del piccolo Leo”.

Guest star dell'episodio Jennifer Grey nel ruolo di Carol Dickinson e Greg Germann nel ruolo di Tom Koracick. La puntata è stata scritta da Tameson Duffy e diretta da Kevin McKidd l'interprete di Owen Hunt.

L'arrivo della mamma di Betty

Come riportato dalla sinossi ufficiale dell'episodio Owen ed Amelia affronteranno, nel corso della puntata, una difficile situazione che riguarderà Betty. Se fino a poche ore fa non era trapelato alcuno spoiler a riguardo è stato il sito web ''TvLine'' a fare chiarezza su questa storyline. In particolare le anticipazioni sul tredicesimo episodio riguardano la guest star più famosa annunciata ad inizio stagione: Jennifer Grey.

Ecco il comunicato ufficiale:

"Dopo settimane di speculazioni sul fatto che Jennifer Grey avrebbe interpretato la madre di Jo Wilson, possiamo confermare che in realtà l'attrice interpreterà la madre di Betty, la giovane tossicodipendente adesso affidata ad Amelia Shepherd.

Carol Dickinson, questo il nome del personaggio interpretato dalla Grey, si presenterà insieme al marito John al Grey-Sloan Memorial alla ricerca della figlia Betty. L'ultima apparizione della ragazza risale all'ottavo episodio della quindicesima stagione. “Lo spoiler è stato successivamente confermato dal promo che mostra l'ingresso dei genitori di Betty e le successive interazioni con il nipotino Leo di fronte lo sguardo sgomento di Owen ed Amelia. Il breve video mostra, inoltre, alcune scene riguardanti l'ormai consolidato flirt tra Meredith e DeLuca.

Ecco il promo ufficiale dell'episodio di Grey's Anatomy 15x13: