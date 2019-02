Annuncio

Fresco di rinnovo ufficiale per una sedicesima stagione e attualmente impegnato con i vertici della ABC per ulteriori rinnovi, Grey's Anatomy si avvicina a grandi passi all'attesissimo record dei 332 episodi, con il quale sorpasserà il diretto concorrente 'E.R Medici in prima linea', come Medical Drama più longevo della tv americana. L'episodio in questione sarà il quindicesimo della stagione in corso e benché la ABC non abbia ancora rilasciato la trama ufficiale della puntata dalle dichiarazioni degli attori è possibile carpire qualche interessante informazione circa questa attesissima puntata.

L'episodio dei record: 'We didnt' Start the fire'

Tre, al momento, sono le certezze che riguardano l'episodio dei record.

Innanzitutto il titolo della puntata: "We didn't start the fire". Come di consueto anche il titolo di questa puntata, come tutti gli episodi di Grey's Anatomy, prenderà spunto da una canzone. In questo caso si tratta del singolo pubblicato nel 1989 del cantautore Billy Joel. Svelato anche il nome del regista della puntata: Si tratta di Chandra Wilson, l'attrice che dal primissimo episodio della serie interpreta l'amata dottoressa Miranda Bailey. Infine è stata resa nota anche la data ufficiale di messa in onda: Per assistere a questo attesissimo record dovremo attendere Giovedì 28 febbraio. Nessuna informazione, invece, circa gli argomenti trattati, ma è grazie ad una recente intervista a Camilla Luddington che il tema più accreditato per l'episodio in questione è stato ufficialmente smentito.

Da settimane si vociferava, infatti, che l'episodio dei record avrebbe riguardato interamente il personaggio di Jo Wilson. In realtà la quindicesima stagione si arricchirà di un episodio Jo-Centrico, ma andrà in onda non prima dell'inizio della primavera.

Sinossi ufficiale "I Want a new drug"

Se per la 15x15 non ci rimane, dunque, che aspettare ulteriori informazioni la trama del quattordicesimo episodio è stata svelata proprio in queste ore. L'episodio, che andrà in onda, il 21 Febbraio si intitola “I Want a New Drug”. E' stato scritto da Zoanne Clack e diretto da Jeannot Szwarc. Guest star dell'episodio Jennifer Grey, Jason Wiston George, Chris Carmack, Peyton Kennedy, Alex Landi e tutto il gruppo degli specializzandi.

Ecco la trama ufficiale rilasciata dalla ABC: "Mentre Meredith raggiunge un nuovo traguardo in ambito medico, il resto dei dottori ha a che fare con un grosso caso di overdose nella comunità. Nel frattempo, Jackson è intenzionato a portare Maggie in campeggio. La relazione tra Levi e Nico, invece, continua a crescere."