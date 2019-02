Annuncio

Prosegue l'appuntamento in prima visione su Raiuno con la soap opera Il Paradiso delle signore, che vedremo in onda anche la prossima settimana, dal 18 al 22 febbraio con nuovi cinque episodi inediti. Le anticipazioni ufficiali rivelano che anche questa volta non mancheranno i colpi di scena e nel dettaglio vedremo che Vittorio dovrà fare i conti con le sue perplessità legate al fatto che Lisa possa essere per davvero la sua sorellastra, così come gli è stato comunicato.

Spoiler Il Paradiso delle signore, le trame delle puntate dal 18 febbraio

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che la presenza di Andreina comincerà a diventare particolarmente ingombrante nella vita di Umberto, al punto che scatenerà l'ira e la gelosia di Adelaide, la quale comincia ad essere stufa di questa situazione.

Occhi puntati anche su Marta e Vittorio, i quali decidono di non arrendersi e di cominciare ad indagare sul passato di Lisa. Così, vedremo che riusciranno ad entrare in contatto con l'orfanotrofio dove si trovava rinchiusa la ragazza e sarà proprio qui che verranno a conoscenza di un terribile segreto che la riguarda e che fino a questo momento è stato tenuto nascosto.

Nel frattempo vedremo che Cesare Diamante si sente sempre più attratto dalla bella Nicoletta: la donna, però, fa un'enorme fatica ad essere se stessa, in primis perché non ha il coraggio di dirgli che è in dolce attesa. Federico, invece, comunicherà a sua mamma di aver ricevuto un'importante proposta di lavoro da parte di un giornale.

Le voci sulla chiusura de Il Paradiso delle signore

Gli spoiler di questa nuova settimana di programmazione de Il Paradiso delle signore in onda su Raiuno, inoltre, rivelano che Marta verrà a conoscenza dello scambio di doni che c'è stato tra Vittorio e la Conterno e rimarrà profondamente delusa e al tempo stesso senza parole. Adelaide, invece, si sente sempre più frustrata dalla presenza di Andreina a Villa Guarnieri e per questo motivo si sfogherà con Luca.

In attesa di vedere in onda questi nuovi appuntamenti con la soap, vi informiamo che questa settimana c'è stato un sit-in di attori e fan davanti alla sede Rai di viale Mazzini per chiedere che la soap venga rinnovata anche per la prossima stagione televisiva.

Si vocifera, infatti, che la Rai possa cancellare l'appuntamento con Il Paradiso delle signore a causa degli elevati costi di produzione.