Sono state rese note le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera targata Rai, "Il Paradiso delle signore". Le trame riportate qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda dal 4 all'8 marzo, su Rai 1 alle 15:30.

Le confidenze di Nicoletta

Le anticipazioni de "Il "Paradiso delle signore" segnalano che Vittorio insegnerà a Clelia e alle Veneri il nuovo jingle creato per il Paradiso Market. Nel frattempo, Lisa si renderà conto che Marta non era presente alla lezione fatta da Vittorio alle sue dipendenti, rimanendone sorpresa. Umberto annuncerà alla sua famiglia di avere chiesto ad Andreina di trasferirsi nella loro villa di famiglia, suscitando l'opposizione di Adelaide.

Agnese e Salvatore si prenderanno cura di Gabriella quando quest'ultima si ammalerà di influenza. Nicoletta trascorrerà molto tempo a scrivere i suoi pensieri e le sue emozioni su un diario. Dora si ammalerà d'influenza come Gabriella. Nicoletta confiderà a Roberta che Riccardo l'ha baciata. Nel frattempo, quest'ultimo affronterà la sua prima seduta dal dottor Tomei. Luciano rimarrà piacevolmente colpito dalla proposta che Federico farà a Vittorio per migliorare il Paradiso Market. Lisa Conterno si offrirà volontaria per lavorare al Paradiso, adesso che la maggior parte dei dipendenti hanno l'influenza. Nicoletta quasi a fine gravidanza si renderà conto che tutti i suoi vestiti gli stanno stretti e per questo motivo chiederà a Silvia di portarli da Agnese per sistemarli.

Adelaide minaccerà di non sostenere più Umberto negli affari se lui continuerà con il suo assurdo piano di ospitare Andreina alla villa. Nel frattempo, l'uomo progetterà di modificare la villa per ospitare al meglio la sua nuova compagna. Marta affronterà Andreina quando verrà sapere da Riccardo che suo padre e sua zia hanno litigato.

Luciano aiuterà Clelia a fuggire

Tina chiederà a Vittorio notizie su Sandro Recalcati. Adelaide si ferirà nella serra di casa. Roberta si renderà conto che Oscar ha chiesto a Irene di spiare Clelia e non la prenderà molto bene. La madre di Elena arriverà a Milano con il chiaro intento di riportare sua figlia in Sicilia. Luciano organizzerà la fuga di Clelia, mentre Adelaide chiederà aiuto ad Antonio per contrattaccare le mosse di Andreina.

Clelia rivelerà a Roberta di voler fuggire. Al Paradiso, Federico collaborerà con Marta, mentre Lisa si renderà indispensabile per il funzionamento dei grandi magazzini.