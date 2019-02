Annuncio

Prosegue su Raiuno l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore, in onda tutti i pomeriggi alle ore 15:40 circa. Il pubblico della rete ammiraglia Rai sta apprezzando molto questa nuova stagione della fiction trasformata in soap che ogni settimana riserva un bel po' di colpi di scena. Le anticipazioni di queste puntate in onda dall'11 al 15 febbraio rivelano che Federico finalmente confesserà tutta la verità ai suoi genitori e alla fine prenderà la decisione di abbandonare definitivamente l'Università.

Spoiler Il Paradiso delle signore 11-15 febbraio

Tuttavia mamma Silvia non la prenderà molto bene e di fronte alla decisione di suo figlio di abbandonare gli studi andrà su tutte le furie.

La donna, infatti, sostiene che la responsabile di tale decisione sia Roberta con la quale ormai si vede da qualche tempo. E così vedremo che Silvia si scaglierà proprio contro la ragazza accusandola di aver convinto il figlio ad abbandonare l'Università.

Nel frattempo vedremo che Marta e Vittorio sono ai ferri corti. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 15 febbraio rivelano che la donna vorrebbe che il fidanzato assumesse all'interno del Paradiso anche suo fratello Riccardo ma Vittorio non ne vuole sapere di questa proposta e preferisce tenere il ragazzo fuori dal contesto lavorativo.

Intanto, però, l'attenzione di tutti in questa nuova settimana di messa in onda della soap opera di Raiuno verrà attirata dall'arrivo di una nuova bellissima donna. Trattasi di Lisa Conterno, una rappresentante di biancheria, la quale porterà un po' di scompiglio all'interno del Paradiso.

Marta è gelosa di Vittorio e teme l'arrivo della rappresentante

Gli spoiler della soap rivelano che Marta, fin dal primo momento, non guarderà di buon occhio l'arrivo della rappresentante.

La donna, infatti, è molto gelosa di Vittorio e teme che tra lui e Lisa potrebbe nascere qualcosa. L'uomo, però, la rassicura, confermandole che è lei l'unica donna di cui è follemente innamorato.

E poi ancora vedremo che anche tra Riccardo e Nicoletta le cose non stanno andando per il verso giusto. I due ormai sono separati sebbene la ragazza porti in grembo il frutto di quello che è stato il loro amore. Salvatore, invece, vorrebbe aiutare a tutti i costi Elena per farle trovare un nuovo lavoro ma la mamma Agnese non è per niente favorevole a questa idea e farà di tutto per mettere il bastone tra le ruote al figlio.