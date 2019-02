Annuncio

Le vicende dei protagonisti de 'Il Paradiso delle signore 3' continuano ad attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali. Nelle ultime puntate, molto spazio è stato dedicato alla figura di Riccardo, che ha sempre avuto un rapporto complesso con il padre Umberto, e la lontananza da Nicoletta ha aumentato le perplessità del giovane Guarnieri. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo fanno notare che la figlia di Cattaneo non ha alcuna intenzione di accettare il contributo economico del Guarnieri. La giovane donna non riesce a dimenticare il tradimento dell'uomo con Ludovica, che ha impedito il loro matrimonio, mentre Elena non si rassegna all'idea di dover rinunciare all'amore per Antonio.

Luciano dichiara il suo amore a Clelia

La situazione diventa complessa nel momento in cui la donna scopre del bacio tra l'Amato e Ludovica, ma Tina si dice sicura che si tratti di una semplice ripicca. Gabriella non può però che essere felice per avere la possibilità di lavorare come modella per il Paradiso Market. Nel frattempo, Riccardo scalpita per avere la percentuale del patrimonio di famiglia, sicuro del fatto che Andreina possa agire in malafede, mentre Luciano convince Vittorio a fermare la collaborazione con Oscar, adirato per questa situazione. Clelia, invece, mette al corrente Luciano circa la sua volontà di lasciare Milano, e in quest'incontro pare che il ragioniere si voglia affrettare nel mostrare i propri sentimenti nei confronti della giovane donna.

Umberto ha organizzato una cena per rendere nota la sua relazione con Andreina, ma l'uomo finisce per avere un duro scontro con il genitore dando inizio a una sfida.

Riccardo torna a casa ubriaco

Gli spoiler comunicano che Luciano dice a Clelia che vorrebbe fuggire in sua compagnia, ma la donna lo invita ad evitare di commette un errore del genere, in quanto deve badare alla propria famiglia. Il giovane Guarnieri rivela alla sorella di provare dei sentimenti nei confronti di Nicoletta, in quanto non è mai riuscito a dimenticare l'ex compagna, anche se questo pronuncia delle bugie riguardo la sua dipendenza. Riccardo, invece, ha un duro confronto con Cesare mentre Andreina ha paura che l'ostilità della Sant'Erasmo possa mettere i bastoni tra le ruote al rapporto con Umberto.

Infine il piano di Luca si ritorce anche contro Riccardo, tornato a casa ubriaco sotto lo sguardo della zia Adelaide.