Annuncio

Annuncio

Domani, mercoledì 27 febbraio, nel pomeriggio avremo modo di seguire una nuova puntata pomeridiana de Il Segreto, in onda a partire dalle ore 16:30. Continuano gli intrighi nell'immaginaria cittadina spagnola di Puente Viejo.

Il segreto, 1896a puntata in onda: il coraggio di Julieta

Le anticipazioni de Il segreto ci parlano di Julieta che convince Saul a non partire. L'uomo vuole vivere accanto alla donna che ama, ma lei ancora non si sente tranquilla. Il suo unico desiderio è, infatti, quello di vendicarsi nei confronti di Prudencio. Nel frattempo, Raimundo e Donna Francisca sono letteralmente svaniti nel nulla. Tutta Puente Viejo si chiede la motivazione di questa strana sparizione. A Saul, Julieta rivelerà i suoi sospetti: è convinta che dietro queste sparizioni ci sia Fernando Mesia.

Annuncio

Cercherà di indagare, quindi, per trovare le prove di un suo probabile coinvolgimento, ma non sarà certo semplice. Chiederà così al suo amato Saul di continuare a lottare assieme a lei per poter arrivare alla verità: l'aiuto nell'uomo le servirà anche nei confronti di Prudencio.

Spoiler Il Segreto, puntata di mercoledì: Antolina sposerà Isaac?

Il personaggio di Antolina sta prendendo sempre più piede nella soap opera iberica. Gli spoiler ci rivelano come questo personaggio rivelerà a Don Amancio di aspettare un figlio da Isaac e che si sposeranno al più presto. Don Amancio rimane molto sorpreso della notizia: non sa, infatti, che l'unico scopo della perfida Antolina è quello di screditare Elsa.

Annuncio

I migliori video del giorno

Isaac, nel frattempo, non esce più di casa da quando ha saputo che Don Amancio è ancora vivo. Il giovane non ha il coraggio di affrontare l'uomo per aver messo incinta la donna: si domanda, infatti, cosa penserebbe di lui il suo potenziale suocero- Isaac si confiderà per questo con Don Anselmo, che gli consiglierà di andare a parlare direttamente con il Laguna. Avremo modo di vedere, così, come si comporterà con il padre di Elsa.

Dal canto suo, Elsa sta sospettando che Antolina trami qualcosa, ma non riesce a trovare le prove di ciò. Indagherà a lungo per poterlo fare. Una nuova puntata, ricchissima di intrighi e di storie molto particolari andrà a breve in onda: consigliamo, pertanto, di non perdere l'episodio pomeridiano, in cui potremo chiarirci alcuni dubbi circa la vera natura di Antolina.

Annuncio

Da personaggio apparentemente tranquillo, cioè quello di una dolce ragazzina, essa non sembra davvero ciò che appare.