Gli intrighi e i colpi di scena nella soap opera “Il Segreto” sono sempre numerosi. Nelle prossime puntate italiane, uno strano furto avvenuto alla locanda dei Castaneda sarà al centro delle trame. Le anticipazioni rivelano che la malvagia Antolina approfitterà dell’imprevisto per vendicarsi di Elsa Laguna. La moglie di Isaac, per sbarazzarsi una volta per tutte della rivale in amore, farà ricadere su di lei i sospetti del furto. Purtroppo la sorella del defunto Jesus, dopo essere stata accusata, farà perdere le sue tracce. L’improvvisa sparizione dell’ex dipendente della pensione dei genitori della piccola Camelia allarmerà in particolar modo Consuelo. Quest’ultima, pur avendo avuto un recente diverbio con la Laguna, dimostrerà di tenere ancora alla giovane, e per tale motivo avviserà subito i Castaneda.

Il Segreto: furto alla locanda, il piano di Antolina per sbarazzarsi di Elsa

Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese, Marcela farà una scoperta sconvolgente, perché non troverà più i risparmi della sua famiglia. Sin da subito la locandiera si ricorderà che l’unica ad essere a conoscenza di dove si trovasse il denaro era Consuelo. Pur avendo il sospetto, la Del Molino non crederà che la colpevole del furto possa essere la nonna di Julieta. Per scoprire la verità Matias e la moglie faranno delle indagini. Purtroppo Antolina, dopo aver appreso che i Castaneda sono stati derubati, farà credere a Dolores che la ladra è Elsa, con l’intento di riuscire a farla allontanare in modo definitivo da Puente Viejo.

Il figlio adottivo di Emilia e Alfonso, con l'appoggio di Marcela, chiederà delle spiegazioni sulla Laguna, che li stupirà dichiarando di aver visto colei che l’ha sempre trattata come una nipote, cioè Consuelo, appropriarsi del loro denaro.

La preoccupazione di Consuelo, la Laguna decisa a vendicarsi

La nonna di Julieta dopo aver ascoltato le parole dell’amica rimarrà incredula, mentre Matias e Marcela potranno dimostrare la colpevolezza di Elsa, perché ritroveranno tra i suoi oggetti personali il denaro mancante. Quest’ultima dopo aver ammesso la sua colpa verrà cacciata dalla locanda. Successivamente, la Laguna andrà incontro a un altro problema, dato che Adela la licenzierà dalla scuola a causa delle gravi voci circolate in paese su di lei.

Dopo essere rimasta senza lavoro, l’ex fidanzata di Isaac si nasconderà nei pressi delle boscaglie del quartiere, destando parecchia preoccupazione a Consuelo. Quest’ultima, precisamente nel capitolo numero 1.917, rimarrà molto sorpresa per l’assenza della Laguna, arrivando addirittura a pensare che la causa potrebbe essere il recente lutto del padre. Per fortuna, mentre Matias, Marcela e Consuelo si metteranno alla ricerca di Elsa, la diretta interessata verrà ritrovata sana e salva da Don Anselmo, ma dirà allo stesso che prima di lasciare Puente Viejo si vendicherà di Antolina.