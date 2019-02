Annuncio

Nuovo appuntamento con la serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Finalmente nei prossimi episodi italiani, i telespettatori potranno assistere al ritorno in scena di Saul Ortega. Quest’ultimo dopo essere stato dichiarato morto, si ricongiungerà con la sua amata Julieta Uriarte, riuscendo ad evitare una tragedia, dato che arriverà in tempo per impedirle di uccidere il responsabile della sua lunga assenza da Puente Viejo. Il pupillo maggiore di Francisca Montenegro dopo essere uscito allo scoperto, avrà il tanto atteso confronto con il fratello Prudencio grazie a Mauricio. Il marito della nipote di Consuelo rimarrà scioccato nel sentire di nuovo la voce di Saul, perché era convinto che fosse morto.

Il Segreto: Julieta intenta ad uccidere il marito, Saul è vivo

Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Julieta si alleerà con Fernando Mesia per scoprire la verità sul presunto decesso di Saul. Tutto avrà inizio quando la nipote di Consuelo andrà a vivere di nuovo alla villa di Francisca su richiesta del marito Prudencio, che le prometterà di fare luce sulla scomparsa del fratello. Purtroppo quest’ultimo ingannerà la Uriarte, dato che la stessa non appena capirà che non sta avviando nessuna indagine e stringerà un’alleanza con Fernando Mesia. Quest’ultimo accetterà di aiutare l’eroina di Puente Viejo soltanto se si concederà a lui.

Julieta dopo essersi adeguata alla volontà del figlio del defunto Olmo, entrerà in possesso di un indizio per incastrare il marito, ovvero della pistola che avrebbe messo fine all’esistenza del maggiore degli Ortega. A questo punto la nipote di Consuelo si recherà da sola nel bosco con l’intenzione di uccidere Prudencio. Per fortuna la Uriarte non si macchierà le mani di sangue grazie al ritorno inaspettato del suo amato Saul, che dopo averla riabbracciata in carne ed ossa, riuscirà a farla desistere del suo terribile intento. Quest’ultimo preciserà alla sua dolce metà di essere sopravvissuto grazie a dei pescatori che si sono presi cura di lui, dopo averlo ritrovato nel fiume, a seguito del colpo di pistola ricevuto dal fratello.

Raimundo si ricongiunge con Francisca, Prudencio rimane senza parole

Il maggiore degli Ortega inoltre chiederà a Julieta di non svelare a nessuno che è vivo per il momento, e soprattutto le prometterà che uniranno le loro forze per farla pagare a Prudencio. Saul inizialmente si nasconderà nell’enoteca di Fè, e chiederà alla stessa di tacere sulla sua riapparizione. Nel frattempo Fernando inizierà ad avere dei sospetti, dato che quando vedrà il minore degli Ortega rientrare alla casona, chiederà delle spiegazioni a Julieta senza ricevere nessuna risposta. Raimundo finalmente si ricongiungerà con la moglie Francisca Montenegro e deciderà di non staccarsi più da lei, pur dovendo rimanere nell’istituto psichiatrico gestito dal diabolico Fulgencio. Quest’ultimo sarà intenzionato a sbarazzarsi della cugina, e del padre di Emilia Ulloa, ma per fortuna il suo complice Fernando gli volterà le spalle. Nello specifico quest’ultimo accetterà di aiutare Mauricio, Julieta, e Prudencio, a salvare l’ex locandiere e la moglie: in tale circostanza il capomastro farà incontrare i due fratelli Ortega. Il marito di Julieta rimarrà senza parole non appena si ritroverà faccia a faccia con Saul, perché credeva di averlo fatto fuori. Quest’ultimo invece, precisamente nel capitolo numero 1.905, affronterà il fratello per avergli teso una trappola.