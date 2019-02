Annuncio

Domenica 24 febbraio 2019, in programma su Canale 5 a partire dalle ore 16:20 una nuova puntata de Il Segreto. Stavolta, l'episodio in questione è il numero 1894. L'episodio del sabato non andrà in onda; da venerdì 22, quindi, si passerà direttamente alla puntata del 24 febbraio [VIDEO]. Ecco le Anticipazioni Tv.

Il Segreto Spoiler, la vera natura di Antolina

Nella puntata di domenica de Il segreto, le anticipazioni ci confermano che avremo modo di vedere la confessione di Elsa: la donna dirà a Consuelo di aver fatto irritare appositamente Antolina. Il suo scopo era cercare di far capire a tutti di che cosa fosse capace la donna, onde far scoprire la sua vera natura. Il gesto di Elsa, infatti, ha provocato un vero tumulto in Antolina che comincia ad insultarla.

Ella si è mostrata molto rabbiosa, a tratti collerica e vendicativa: Elsa aveva, quindi, ragione a comportarsi così?

Sconvolta anche Marcela, che affermerà di non aver mai visto Antolina in quelle condizioni. Si era sempre mostrata, infatti, pacata, ma adesso le cose sono molto cambiate. Antolina proverà a scusarsi per il suo comportamento inqualificabile ma, nonostante le scuse, Marcela e Matias inizieranno ad evitarla per ciò che ha fatto.

Anticipazioni Il segreto 24/2: la vendetta di Fulgencio e Fernando

Nel frattempo, Fulgencio e Fernando continueranno a vendicarsi nei confronti di Donna Francisca. La signora, però, è un osso duro e ci saranno molte difficoltà incontrate dai due. I problemi riguardano anche Prudencio: Julieta, infatti, insinua in lui il possibile dubbio che Fernando possa aver scoperto gli imbrogli di cui è capace.

Come si comporterà, quindi, Prudencio alla notizia della donna?

Il corpo di Basilio è stato finalmente ritrovato dalla Guardia Civile. Sarà Meliton a dover comunicare la notizia a Carmelo e a Severo. Essi dovranno anche andare in Caserma per fare una deposizione. Ricordiamo che Basilio era evaso e che rappresentava un vero e proprio pericolo per Adela. Fulgencio vuole uccidere sia Raimundo che Donna Francisca. Non ha fatto i conti, però, con Fernando, che adduce motivazioni personali per essere lui a compiere la tremenda vendetta.

Queste sono le anticipazioni della puntata de Il Segreto che andrà in onda domenica prossima. Se abbiamo stimolato la vostra curiosità, vi consigliamo di non perdere il consueto appuntamento domenicale pomeridiano.

L'episodio sarà, come sempre, ricco di grandi colpi di scena.