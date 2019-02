Annuncio

Le avventure dei protagonisti della longeva soap opera 'Il Segreto', hanno la capacità di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali. L'attenzione viene concentrata intorno alla figura di Elsa che si trova alle prese con nuovi colpi di scena nella sua vita. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a domenica 3 marzo svelano che Elsa vuole capire il motivo per il quale Isaac conosce la madre mentre proseguono i preparativi per il matrimonio al quale prende parte lo stesso compagno di Antolina. Inoltre, Elsa ha un incontro con Marcela quando la conversazione ha un'interruzione a causa dell'arrivo di un uomo misterioso, di nome Don Amancio.

La giovane donna finisce per abbracciare l'uomo mentre le condizioni di salute di Adela non danno segni di miglioramento. I medici scoprono che la moglie di Carmelo (Raul Pena) ha un pezzo di metallo in testa che non si può rimuovere ma la signora chiede di non annunciare questa verità al marito.

Elsa incontra il padre con il quale parla di quanto avvenuto in passato

Nel frattempo, Carmelo e Severo (Chico Garcia) si servono di un alibi per dimostrare la propria innocenza rispetto all'ipotetica responsabilità nel caso di Basilio, mentre Mauricio offre aiuto a Julieta. Il capomastro si dice pronto a dare aiuto alla nipote di Consuelo per aiutare la giovane donna a sbarazzarsi di Prudencio ed Elsa si commuove dopo l'incontro con il padre.

L'innamorata d'Isaac parla al genitore di quanto avvenuto in passato e Matias rimane sorpreso dalla comparsa di Don Amancio. Antolina, messa a conoscenza di questa notizia, mostra l'intenzione d'incontrare l'uomo ma Isaac non è dello stesso parere. Saul, intanto, propone a Julieta la fuga.

Isaac racconta la verità a Don Anselmo sui motivi per i quali non esce dall'abitazione

Saul (Ruben Bernal), invece, propone a Julieta di scappare lontano dal paese di Puente Viejo e Adela viene dimessa dall'ospedale ma inizia a fare i conti con la preoccupazione sul suo stato di salute. Elsa accompagna il genitore nella casa del cibo, mentre Antolina mette al corrente Don Amancio di una verità con l'intento di prendersi gioco dell'uomo.

Isaac, dal canto suo racconta a Don Anselmo la causa per la quale non esce dall'abitazione. Infine Julieta (Claudia Galan) spinge Saul a non arrendersi per continuare a combattere per la loro storia d'amore.