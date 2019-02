Annuncio

Annuncio

Nelle puntate spagnole della soap Il Segreto a breve inizieranno a verificarsi alcune stranezze a seguito di una terribile morte. Le anticipazioni ci svelano infatti che l'amatissima Fè morirà per mano di Faustino. La donna sarà soccorsa immediatamente da Mauricio che la porterà dal dottor Alvaro. Poco dopo, poi, il Goday dirà a tutti che la poverina è deceduta. E da questo punto in poi un mistero aleggerà su Puente Viejo, ecco perché.

Il pericoloso Faustino: spoiler Il Segreto

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci comunicano che Faustino arriverà a Puente Viejo e chiederà a Fè di restituirgli il denaro che la donna prese in modo illecito al bordello. Ricordiamo che la Perez si recò in tale luogo, tempo addietro, per investigare su Nazaria, la moglie "per procura" del suo amato Godoy.

Annuncio

Tornando alle trame spagnole, vedremo che Fè, all'inizio, non svelerà a nessuno l'identità dell'uomo ma, poi, sarà costretta a dire tutto a Mauricio che, per proteggerla, deciderà di ucciderlo.

Succederà poi che Faustino sarà certo che Fè voglia di ridargli tutto il denaro preso illecitamente per cui accetterà lo scambio con il Godoy a patto di poter rivedere la donna per un'ultima volta. E così i due si rivedranno ma, durante tale appuntamento, accadrà però il peggio. Faustino colpirà Fè con un colpo di arma da fuoco uccidendola, almeno così sembrerà.

Mauricio soccorre Fè: Il Segreto trame dalla Spagna

Mauricio soccorrerà immediatamente la donna che ama e, disperato, la porterà dal dottor Fernandez.

Annuncio

I migliori video del giorno

Poco dopo, poi, l'uomo informerà tutti i suoi compaesani che purtroppo la Perez è deceduta lasciando tutti nello sgomento. Il capomastro, in seguito, inizierà a comportarsi in modo strano in quanto in primis si rifiuterà di coinvolgere la Guardia Civile che avrebbe potuto fare luce sulla faccenda e poi perché si concentrerà solo ed unicamente sul funerale della donna tanto amata.

Fatti misteriosi a Puente Viejo

Proprio a seguito di tale evento a Puente Viejo inizieranno a verificarsi delle cose davvero singolari. Innanzitutto Elsa si accorgerà che il dottor Fernandez ha accolto con una freddezza molto strana la morte della povera Perez mentre Mauricio chiederà a Raimundo di aiutarlo in una faccenda segreta.

Annuncio

Dalle anticipazioni spagnole si evince che proprio durante il dialogo tra i due uomini, Fè si farà nuovamente viva alla casona. Ora ci si chiede: la morte di Fè è una messinscena di Mauricio per proteggere l'amata oppure la presenza di Fè alla villa è un'allucinazione del povero Godoy?