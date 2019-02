Annuncio

Annuncio

Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con la fiction Rai "La porta rossa 2". La seconda stagione della Serie TV con protagonisti Lino Guanciale, Valentina Romani e Gabriella Pession, infatti, è arrivata già alla terza puntata, in onda mercoledì 27 febbraio, nella quale verranno trasmessi gli episodi 5 e 6, che si incentreranno su Vanessa e sull'arrivo nella serie di un nuovo medium di nome Federico.

Un nuovo incontro

Le anticipazioni della terza puntata de "La porta rossa 2" segnalano che nell'episodio 5 Vanessa dovrà fare i conti con le conseguenze della sua confessione, fatta in tribunale nel corso della sua deposizione come persona informata sui fatti nel processo per l'omicidio di Leonardo Cagliostro.

Annuncio

Dopo aver confessato di essere una medium, infatti, Vanessa sarà contattata immediatamente dalla Durante, che le chiederà di mettersi in contatto con suo figlio Raffaele, morto non molto tempo prima in circostanze veramente sospette. Allontanatasi dalla Durante, Vanessa farà una nuova conoscenza nel bar dove lavora da un pò Eleonora. Lì la giovane incontrerà un cameriere medium di nome Federico, che le spiegherà come richiamare a sé i morti e come non avere mai paura di loro, che in realtà sarebbero come ombre rimaste sulla terra. Il rapporto fra Paoletto e Stella peggiorerà notevolmente quando la coppia deciderà di indagare sull'aggressione subita da Filip. Il loro astio scaturirà dal fatto che Paoletto accusa Stella di aver istigato sua moglie Daria, gravemente ammalata, a suicidarsi, dandogli delle pillole.

Annuncio

I migliori video del giorno

La situazione appena descritta porterà Stella a pensare di trasferirsi in un altro distretto, mentre Paoletto si ritroverà fra le braccia di Lucia. A lungo andare però quest'ultima rivelerà di nascondere un segreto legato alla Fenice.

Il brutto finale di Lucia

Le anticipazioni sul secondo episodio rivelano che Lucia inizierà a indagare sulla Fenice, quando il suo fratellastro Nikolic, membro della Confraternita, si suiciderà. Spaventata e a disagio, la donna cercherà indizi per capire cosa sta succedendo davvero attorno alla setta di cui fa parte. Così una sera, senza rendersi conto di essere caduta in una trappola premeditata, si recherà insieme a Silvestrin alla Grotta Gigante e non farà più ritorno.

Annuncio

Purtroppo per lei, Cagliostro non arriverà in tempo a salvarla, perché Vanessa lo richiamerà in fretta e furia per chiedergli aiuto.