Continuano ad appassionare i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della serie noir 'La porta rossa', giunta alla seconda stagione e ispirata alla penna di Carlo Lucarelli. Il successo di questo prodotto televisivo è dovuto a un cast di attori di talento capaci di attirare l'attenzione del pubblico mentre la regia è affidata a Carmine Elia. L'attore Andrea Boschi ha fatto i conti con l'invecchiamento per via del personaggio interpretato e recentemente è stato ospite in una delle puntate di 'Vieni Da Me', condotto da Caterina Balivo. Gli spoiler del primo episodio della quarta puntata in onda su Rai Due mercoledì 6 marzo alle ore 21:30 svelano che Cagliostro non riuscirà a rendersi conto della reale identità del rapitore della figlia. L'uomo non si perderà d'animo, intenzionato ad arrivare alla verità sebbene passi il tempo.

Continuano le ricerche di Anna

La figlia di Cagliostro si troverà in maggiore pericolo mentre le indagini sul caso riguardante Leonardo attraverseranno una fase di stallo. Le indagini verranno dichiarate inquinate e sarà Rambetti a giovare della situazione e continueranno le ricerche intorno alla persona di Anna. Quest'ultima, dopo aver lasciato la figlia, fuggirà senza far rimanere una traccia di sé e questa vicenda preoccuperà Jamonte. La donna ha architettato la partenza con l'aiuto di Stella che le consegnerà un oggetto importante per fare una verifica sulle indagini. Stella darà alla moglie di Cagliostro una copia del biglietto scritto da Piras prima di morire e quest'indizio farà aprire gli occhi ad Anna.

Jonas deve fare i conti con i dubbi

Nel frattempo Stella e Paoletto saranno impegnati nelle indagini intorno alla scomparsa di Lucia ma saranno pronti per svelare il mistero nascosto dietro la confraternita della Fenice. Jonas si troverà alle prese con la riproposizione di immagini concentrate sugli incontri con il commissario durante il coma al punto che l'uomo deciderà di parlare della situazione con qualcuno in modo da scoprire il significato delle immagini. L'uomo metterà al corrente della questione la moglie Silvia, rimasta al fianco del consorte in un momento difficile. Inoltre il Sala si recherà in carcere per avere un incontro con il Rambelli considerato l'esecutore della sparatoria che l'ha portato a lottare tra la vita e la morte.

Infine il marito di Silvia avrà l'occasione per trovarsi faccia a faccia con il presunto aggressore.