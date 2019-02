Annuncio

Domenica, 24 febbraio, verrà trasmesso su Canale 5 il secondo appuntamento con la miniserie televisiva 'Non Mentire', che vedrà come protagonista Alessandro Preziosi. La prima puntata ha ottenuto un ottimo successo in fatti di ascolti, ricevendo riscontri positivi da parte della stessa critica. Gli spoiler del secondo episodio rivelano che la Procura prenderà la decisione di non dare prosieguo alle indagini riguardanti le accuse, rivolte da Laura nei confronti di Andrea.

Vanessa mette al corrente Andrea della caduta delle accuse nei suoi confronti

La testimonianza fatta da Donato (Elia Schilton) complicherà la situazione in quanto la sua testimonianza sulla Nardini, non essendo decisiva, non servirà ad accreditare l’attendibilità di Laura.

Nel frattempo si faranno i conti con una situazione drammatica poiché Malika (Asmaa Bourzama), compagna di Luca, finirà in ospedale a seguito di un'emorragia, mentre Laura farà una richiesta inaspettata ad Andrea. La giovane donna chiederà a Molinari di non raccontare la verità riguardo al motivo del malessere.

Andrea, dal canto suo, rimarrà infastidito da questo tipo di richiesta, ma si dirà sicuro del fatto che questa bugia potrebbe evitare ripercussioni su Luca e sulla ragazza. I due innamorati dovranno fare i conti con la rigidità del padre di Malika, mentre Vanessa porterà nuove informazioni ad Andrea. La donna riferirà a Molinari che le accuse nei suoi confronti e Andrea si sentirà felice per questa novità, mettendo al corrente della situazione anche il figlio.

L'uomo, però, non sembrerà trovare pace in quanto si renderà conto di dover fare un altro passo per ottenere la piena rispettabilità e la serenità, messe in pericolo dalla denuncia.

Vanessa perde molto sangue: sale la paura per il bambino

Nel frattempo Laura si dirà sicura della colpevolezza di Andrea al punto che deciderà di partire per la città di Roma, compiendo delle indagini sul passato dell'uomo, facendo riferimento al suicidio della moglie del Molinari. Vanessa, invece, parlerà in chat con Giulia, ma scoprirà di avere delle perdite di sangue al punto che avrà paura per il destino del bambino. Infine Laura riceverà una lettera da parte di Andrea che la minaccerà di querela, ma la questione non finirà in quanto la giovane donna vorrà dimostrare la natura reale di Molinari.

Non ci resta che attendere la puntata in onda domani per scoprire nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della fiction Non Mentire.