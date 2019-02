Annuncio

Tra le fiction più seguite e appassionanti del momento vi è sicuramente Non mentire che vediamo in onda di domenica sera in prime time su Canale 5 con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Domenica prossima 3 marzo andrà in onda la terza e ultima puntata di questa prima stagione in prima visione assoluta, la quale si preannuncia a dir poco ricca di colpi di scena ma soprattutto verrà fatta chiarezza sulla presunta violenza denunciata da Laura nei confronti di Andrea, che nel frattempo continua a professarsi innocente.

Spoiler Non mentire terza e ultima puntata

Le anticipazioni riguardanti l'ultima puntata di Non mentire rivelano che Laura non vuole arrendersi e sebbene non ci siano delle prove necessarie che attestino la colpevolezza del Molinari, decide comunque di portare avanti la sua battaglia.

La donna chiederà aiuto a Tommaso, sperando di poterlo avere dalla sua parte ma così non sarà, perché l'uomo è stata sospeso dopo la perquisizione che è stata fatta a casa di Andrea. Come se non bastasse, vedremo che in questa puntata finale della fiction di Canale 5, Laura verrà a conoscenza anche della tresca clandestina che c'è stata tra Tommaso e sua sorella Caterina.

I due sono stati amanti in segreto per diverso tempo e nel momento in cui Laura scoprirà tutta la verità, prenderà le distanze da sua sorella. Le anticipazioni dell'ultima puntata di Non mentire del 3 marzo, inoltre, rivelano che anche l'ispettore Alaimo comincia ad avere il sospetto che in realtà Andrea sia un violentatore seriale e teme addirittura che abbia abusato di lei.

Andrea Molinari viene messo nei guai da Laura

Così vedremo che Alaimo e Laura si metteranno al lavoro per trovare quelle prove necessarie che possano assicurare Andrea nelle mani della giustizia. Laura, così, decide di attirarlo con l'inganno e dopo averlo stordito, proprio come aveva fatto lui con lei, tenterà di immobilizzarlo. Peccato, però, che Andrea conosca bene questo tipo di tecniche e così riuscirà a liberarsi in poco tempo, al punto da mettere nuovamente a repentaglio la vita della stessa Laura.

Per fortuna, però, Vanessa ha seguito da lontano tutta la scena e vedremo che alla fine riuscirà a far arrestare Andrea. La sua permanenza in carcere, però, non durerà tantissimo: l'uomo verrà scarcerato per l'assenza di prove schiaccianti.

Un duro colpo per Laura, la quale vorrebbe poter tornare alla sua vita di tutti i giorni, ma al tempo stesso non riesce a capacitarsi del fatto che Molinari sia libero e che non abbia pagato il prezzo con la giustizia, dopo tutto il male che ha fatto a lei e ad altre donne.