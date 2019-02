Annuncio

Martedì 5 febbraio si rinnova l'appuntamento in prime time su Rai Uno con il 69esimo Festival della canzone italiana di Sanremo condotto da Claudio Baglioni con la partecipazione di Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci aspettano cinque serate di grande musica, durante le quali avremo modo di ascoltare i brani dei 24 artisti di questa edizione, ma potremo vedere anche le esibizioni di grandi artisti della musica italiana che parteciperanno alla kermesse musicale nelle vesti di super-ospiti.

Sanremo 2019, la scaletta e gli ospiti della prima serata

Le anticipazioni riguardanti la scaletta della prima serata di Sanremo 2019 rivelano che sul palco dell'Ariston saliranno tutti i 24 artisti di questa edizione.

I cantanti in gara, infatti, si esibiranno tutti per la prima volta al cospetto del pubblico da casa che per la prima volta potrà ascoltare le nuove canzoni di questa 69esima edizione della kermesse musicale.

Una prima serata che si preannuncia particolarmente lunga, ma anche entusiasmante per il pubblico da casa che attende con trepidazione di vedere gli artisti di quest'anno salire sul palco dell'Ariston. Come da tradizione, però, non mancheranno gli ospiti che parteciperanno alla kermesse musicale. Per la prima serata di questa edizione è stata annunciata la presenza di Andrea Bocelli, che salirà sul palco in compagnia del figlio. E poi ancora nel corso della prima serata potremo cantare anche sulle note dei brani di Giorgia, che in passato si è messa in gioco partecipando al Festival.

Il ritorno della coppia Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino al Festival

Tra i super-ospiti della prima serata del Festival di Sanremo in onda il 5 febbraio su Rai Uno, inoltre, vi segnaliamo anche la presenza di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, i due co-conduttori della passata edizione della kermesse musicale, i quali torneranno all'Ariston per fare un 'in bocca al lupo' ai nuovi timonieri di questa edizione, dopo lo straordinario successo dello scorso anno.

Come ha avuto modo di precisare il direttore artistico Claudio Baglioni nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival, anche quest'anno non ci saranno eliminazioni per i cantanti in gara. Tutti, quindi, parteciperanno alla serata finale di sabato 9 febbraio. Un'altra novità riguarda l'accorpamento delle due 'Nuove proposte' nella categoria Big del Festival.