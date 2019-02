Annuncio

Dopo il grande successo della prima puntata, torna su Rai 1 un altro episodio inedito della fiction "Il commissario Montalbano". Il secondo episodio intitolato "Un diario del 43", infatti, andrà in onda lunedì 18 febbraio e racconterà delle indagini che il commissario Montalbano dovrà affrontare per risolvere tre casi ben distinti, che si riveleranno essere alla fine strettamente collegati fra loro.

Il ritrovamento del diario

Le anticipazioni de "Il Commissario Montalbano" ci segnalano che Montalbano entrerà in possesso di un diario sepolto sotto la sabbia dal Preside Burgio. I fatti descritti sul diario in questione narreranno alcuni eventi avvenuti nel 1943, quando un giovane fascista di 15 anni, Carlo Colussi, aveva scoperto che qualcuno stava organizzando un attentato contro gli americani nel corso della seconda guerra mondiale.

Da queste poche parole scritte su un diario ormai vecchio più di 70 anni, il commissario dovrà scovare gli indizi necessari per capire se l'attentato descritto avvenne davvero o no. Così, andando avanti con le indagini Montalbano scoprirà che il giovane fascista, autore del diario, lasciò l'Italia subito dopo la guerra per trasferirsi negli Stati Uniti.

Il ritorno e l'omicidio

La scoperta del diario e la storia di Carlo si intrecceranno con la vita di un cittadino di Vigata di 90 anni, John Zuck, fatto prigioniero dagli americani all'epoca della seconda guerra mondiale. Quest'ultimo, dopo la tragica morte dei suoi genitori, venuti a mancare a causa di un incidente stradale, decise di rimanere lo stesso negli Stati Uniti, costruendosi una vita.

A distanza di tempo però, il cittadino di Vigata farà ritorno al suo paese di nascita, ma scoprirà che il suo nome è stato inserito erroneamente fra quelli incisi in un monumento ai caduti di guerra. A quel punto Jack Zuck si rivolgerà a Montalbano per capire come sistemare al meglio il problema. Nel frattempo, a Vigata, verrà trovato morto un altro novantenne, Angelino Todaro, uno degli imprenditori più ricchi della zona. La morte di quest'ultimo porterà il commissario Montalbano a rivedere tutte le sue indagini, portandolo a scoprire che i tre casi ben distinti sui quali sta indagando alla fine non sono così scollegati fra loro. Così, per riuscire a scoprire la verità il protagonista sarà costretto ad esaminare tutte le prove che ha in mano con un'altra prospettiva più ampia e generalista.