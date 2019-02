Annuncio

Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulla soap opera di origini iberiche “Il Segreto”. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima, ci dicono che il nuovo medico di Puente Viejo, cioè Alvaro Fernandez, dopo aver stretto un patto con la diabolica Antolina, chiederà la mano di Elsa Laguna. Julieta Uriarte, invece ancora molto stravolta per la violenza subita dai Molero, si sentirà sempre più male facendo stare in ansia la nonna Consuelo. Lo stato di salute dell’eroina del quartiere spagnolo sarà abbastanza allarmante, a tal punto che non avrà voglia di fare nulla.

Il Segreto: il timore di Severo, Consuelo preoccupata per la nipote

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli vedranno dal 25 febbraio all’1 marzo 2019, Severo si preoccuperà dopo aver appreso che Pedro Molero ha provocato Saul.

In particolare il marito di Irene avrà il timore che il maggiore degli Ortega possa uccidere il figlio del defunto Eustaquio. Intanto Antolina e Alvaro stringeranno un accordo per raggiungere i loro obiettivi: la moglie di Isaac chiederà al dottore di far allontanare Elsa da Puente Viejo, chiedendole di sposarlo. Fernando affronterà Francisca a causa del suo cambio di atteggiamento nei confronti di Roberto. Il Guerrero mentre riceverà la visita di Matias, subirà un incidente. Il Castaneda porterà subito il suo amico al dispensario dalla Laguna, che nello stesso momento riceverà una chiamata telefonica misteriosa. Consuelo inviterà Saul a dimenticare la minaccia di Pedro Molero. Alvaro metterà al corrente i suoi scagnozzi, sulla sua strategia con Antolina ed Elsa.

Il Mesia si interesserà alla casa che Maria e Roberto stanno cercando. Intanto quest’ultimo e la figlia di Emilia organizzeranno il loro ritorno a Cuba. Consuelo cadrà in preda alla disperazione, quando vedrà Julieta ancora abbattuta. Alvaro sospetterà che la Laguna stia nascondendo qualcosa a Consuelo.

Maria decisa a lasciare Puente Viejo, Alvaro chiede la mano di Elsa

La Montenegro comincerà ad apprezzare Roberto, perché sarà convinta che Maria rimarrà nel quartiere iberico grazie a lui. Alvaro dopo aver consigliato ad Elsa di non vendere le sue proprietà, continuerà a tramare contro di lei con Antolina. La Laguna si renderà conto di provare qualcosa di simile all’amore per il medico. Purtroppo Maria ribadirà la sua decisione di andare a Cuba con Roberto, ma in assoluta segretezza.

Francisca dirà a Mauricio che presto dovrà sbarazzarsi di Fernando. Alvaro farà una proposta di matrimonio alla Laguna. Successivamente la Uriarte oltre a rifiutarsi di parlare, non avrà nemmeno voglia di mangiare. Intanto verranno ritrovati i cadaveri dei Molero, invece l’Ulloa consegnerà a Mauricio una lettera da parte di Fe. Elsa chiederà ad Alvaro del tempo per potergli dare una risposta. Il sergente Cifuentes dopo la scoperta dei corpi dei Molero, chiederà a Carmelo e Don Berengario di testimoniare di nuovo. Il Leal condividerà la sua preoccupazione con Adela e Saul. Per finire Maria, Esperanza, e Beltran, aspetteranno fuori dal paese Roberto.