Fe, nonostante non sia presente dall’inizio della telenovela, è un personaggio storico del Segreto: la sua storia mai ufficialmente iniziata con Mauricio ha lasciato con il fiato sospeso tutti i telespettatori più affezionati. Purtroppo però arriva una cattiva notizia dagli spoiler spagnoli: Fe morirà, uccisa da Faustino.

Anticipazioni Il Segreto: Fe braccata da Faustino

Nelle anticipazioni delle puntate in onda in questi giorni in Spagna, di cui dunque non conosciamo la data della messa in onda in Italia, appare chiaro come Fe inizierà ad essere preoccupata e tormentata da un pericolo e da un segreto passato.

Ormai fidanzata con Mauricio e libera, come lui, dai problemi del passato, non vorrà confidarsi e raccontare cosa le sta accadendo ma poi, a seguito delle pressioni dell’ex capomastro, rivelerà che un collaboratore del bordello nel quale lei lavorava la sta pedinando per ottenere il suo capitale.

Raimundo e Mauricio, dopo aver riflettuto a lungo, decideranno che la scelta migliore e più sicura per Fe sarà quella di consegnare tutto il denaro richiesto da Faustino, per potersi liberare della sua presenza e vivere finalmente una vita felice. Anche in questo caso, qualcosa non andrà come previsto: Faustino accetterà di buon grado la proposta, ma all’importante condizione che a consegnargli il denaro dovrà essere Fe in persona.

Fe si presenta all’incontro con Faustino e viene uccisa

La Perez accetterà la proposta e si recherà nel luogo concordato. Purtroppo, però, la povera ragazza non avrà neppure tempo di parlare: Faustino le punterà contro una pistola e premerà il grilletto, uccidendola.

Mauricio infatti si precipiterà a soccorrerla ma non potrà far altro che constatarne la morte, scoppiando in un pianto disperato.

Nonostante in Spagna Fe risulti ancora ufficialmente morta, i telespettatori sono abituati ai ritorni di personaggi che inscenano la propria morte e dunque è lecito avere il dubbio che questa morte faccia parte di un piano per far sfuggire Fe alle angherie di Faustino.

Al momento queste restano soltanto supposizioni: nelle puntate attualmente in onda in Spagna, si vede un Mauricio molto determinato a vendicarsi a qualunque costo della morte della sua amata, e dunque intenzionato a ritrovare Faustino per poter provvedere a farsi giustizia da solo. Andrà veramente così? È necessario attendere la messa in onda delle prossime puntate della soap iberica.