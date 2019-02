Annuncio

I telespettatori italiani della soap "Una vita", secondo i rumors provenienti dalla Spagna, tra un po' di tempo (circa un anno), assisteranno ad una serie di episodi piuttosto sorprendenti. Infatti, stando a quanto riportato da Cultura En Serie, a partire dalla puntata numero 961 (in onda nella penisola iberica dal 1° marzo) le vicende ambientate nel quartiere di Acacias 38 faranno un salto temporale in avanti di circa dieci anni.

Dunque si assisterà all'ingresso nella telenovela di molti volti nuovi, ma anche le vite di alcuni storici protagonisti cambieranno profondamente, e al contempo non si potrà non notare la strana assenza di Celia.

Nuovi personaggi nella soap Una Vita

Le avventure dei personaggi di "Una Vita" saranno proiettate a ridosso della Prima Guerra Mondiale, nel 1913-1914.

Tra i protagonisti già conosciuti dal pubblico si rivedranno Felipe, Lolita, Antonito Palacios, Ursula, Rosina, Liberto e Samuel.

Nel cast ci saranno anche Lucia Alvarado (Alba Gutiérrez) e Telmo (Daniel Tatay) che già fanno parte della quarta stagione della soap e che sono destinati a dar vita ad una storia d'amore che appassionerà l'affezionato pubblico della serie iberica.

Tra le novità si segnala la presenza della famiglia Dominguez formata dall'artista Bellita del Campo, dal marito Jose Dominguez e dalla cameriera Arantxa. Costoro alloggeranno nella storica residenza dei Palacios, lasciando intuire un probabile addio di Ramon dopo la morte di Trini, avvenuta dopo la nascita della figlia Milagros.

Inoltre, dalle anticipazioni diffuse da Cultura En Serie, non si può non notare la mancanza di Celia, dunque si sospetta che la donna possa morire, gettando nella disperazione Felipe che rovinerà la sua carriera lasciandosi andare ad una vita dissoluta e lussuriosa. Tuttavia, al momento non vi è ancora alcuna certezza sul destino di Celia che potrebbe essere stata esclusa dalla lista dei protagonisti del salto temporale di "Una Vita" per qualche motivo ancora tutto da ufficializzare.

Salto in avanti di 10 anni per Una Vita

Antonito, dopo l'arresto del padre Ramon, sarà chiamato a gestire le attività del genitore, affiancato da Rosina e Liberto nella conduzione della miniera d'oro. La coppia, al contempo, per sfuggire a dei malfattori, sarà costretta a lavorare alle dipendenze di Casilda.

Ursula dovrebbe tornare a lavorare come governante, facendo da istitutrice del figlio di Lucia ed Eduardo. Leonor invece dovrebbe abbandonare il quartiere iberico insieme al suo nuovo amore Inigo.

Per quanto riguarda le altre novità in arrivo dall'episodio 961 di "Una Vita", si evidenzia la chiusura della cioccolateria Deliciosa che lascerà il posto ad un ristorante, Nuevo Siglo XX, di proprietà dei Pasamar che riusciranno ad integrarsi al meglio ad Acacias 38. Lolita invece aprirà una bottega, mentre Servante e Fabiana diventeranno titolari di una locanda che sorgerà laddove si trovava la sartoria di Susana, andata in pensione.