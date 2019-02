Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap tedesca, "Sturm der liebe", meglio conosciuta in Italia con il titolo,"Tempesta d'amore". La soap va in onda in Italia ormai da più di 10 anni e vanta un seguito di fans e telespettatori di tutto rispetto. Sono quest'ultimi, infatti, a seguirla tutti i giorni su Rete 4 alle 19.50. Ritornando alle anticipazioni, vi segnaliamo che le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono agli episodi che saranno trasmessi nel nostro paese dal 10 al 16 febbraio.

Alicia cerca di convincere Christoph

Le nuove anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Micheal si renderà conto di essere stato scorretto nei confronti di sua moglie, Natascha e vorrebbe scusarsi con lei, ma arriva tardi.

Joe ordirà un piccolo intrigo per riuscire ad ottenere un posto di lavoro nella zona fitness del Furstenhof. Jessica non riuscirà a convincere Alfons ad appoggiare il suo piano per ripulire l'immagine della birreria. Andrè scoprirà i piani di Joe e proporrà al giovane un nuovo affare più vantaggioso per entrambi. Christoph confiderà un suo segreto ad Alicia, convincendo la donna a riavvicinarsi al lui. Mentre André riuscirà a portare a compimento la sua parte del piano, Joe non avrà la sua stessa fortuna. Xenia riuscirà ad aiutare Jessica a farsi ascoltare dai Sonnbichler. Alicia chiederà a Christoph di non fare scelte avventate, senza sapere che l'uomo ha già in mente un piano ben preciso per vendicarsi di chi lo ha spiato. Jessica litigherà con Xenia e deciderà di abbandonare il suo corso di tirocinio fino a che Hildegard non la convincerà a ripensarci.

Grazie all'aiuto di Andrè, Joe riuscirà ad ottenere un posto di lavoro in hotel.

Alicia curerà Viktor

Viktor rimarrà ferito nel corso dell'agguato organizzato da suo padre e sarà soccorso da Paul, che deciderà di condurlo in ospedale da Alicia. Lì, la donna si prenderà cura di lui e lo aiuterà a riprendersi. Paul sarà molto felice di essere riuscito finalmente a riconquistare Romy, con cui adesso condivide una relazione bellissima. Proprio sul più bello però, la sua felicità sarà spazzata via da Jessica che gli confiderà di aspettare un figlio da lui. Xenia proporrà ad Alicia di sbarazzarsi una volta per tutte di Christoph e la ragazza accetterà. Paul deciderà di aprire di nascosto l'armadietto di Jessica per scoprire chi è realmente il padre del figlio che porta in grembo. Alfons si preoccuperà per Jessica, quando quest'ultima deciderà di impegnarsi nel tirocinio e nella birreria, nonostante sia anche in attesa di un bambino.