Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap tedesca più famosa, "Tempesta D'amore". Le trame di cui parleremo, qui di seguito, fanno riferimento alle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 4 al 9 febbraio prossimi, tutti i giorni dalle 19.50 alle 20.30. La prossima settimana, tutte le vicende del Furstenhof gireranno tutte intorno all'ira funesta di Christoph che lo spingerà a voler uccidere il figlio, agli alti e bassi tra Natascha e Michael e al piano di Jessica per prendere in giro i Sonnbichler.

Jessica e il birrificio

Le ultime anticipazioni di Tempesta D'amore ci segnalano che Michael non riuscirà a perdonare Natascha, lasciando campo libero a Xenia.

Christoph deciderà di far seguire Alicia per scoprire chi l'ha aiutata a spiarlo. Jessica confermerà ai Sonnbichler di voler comprare alcune azioni del loro birrificio, non riuscendo, però, a convincere del tutto la coppia. Christoph riceverà una bruttissima notizia che scatenerà in lui una rabbia incontenibile nei confronti di chi ha osato ingannarlo. Michael e Natascha cercheranno, ancora una volta, di riappacificarsi. Fabien organizzerà una sorpresa per Valentina con l'aiuto di Robert. Joe organizzerà un piccolo intrigo per ottenere un posto di lavoro nell'area fitness del Furstenhof. Il suo piano, però, verrà scoperto da André che deciderà di proporre al giovane una nuova collaborazione per raggiungere insieme i rispettivi obiettivi. Jessica non riuscirà a convincere Alfons che le sue idee di rinnovamento della birreria possono essere veramente utili per l'azienda.

Christoph racconterà ad Alicia un segreto che li riavvicinerà notevolmente.

Il perfido piano di Christoph

Il piano di André e Joe andrà a rilento in quanto, mentre lo chef riuscirà a portare a termine il suo compito facilmente, stessa cosa non potrà fare il giovane. Grazie all'intervento di Xenia, Jessica riuscirà a convincere Alfons della validità del suo piano per pulire l'immagine del birrificio. Alicia chiederà a Christoph di essere clemente, ma l'uomo non sentirà ragioni e pianificherà un terribile piano per far uccidere suo figlio Viktor. Il Saalfeld, infatti, incaricherà uno dei suoi scagnozzi di sparare al figlio, ma fortunatamente le cose andranno diversamente e Viktor uscirà dall'attentato soltanto con una brutta caduta da cavallo. Jessica deciderà di interrompere il suo tirocinio dopo aver litigato con Xenia, ma alla fine non lo farà grazie all'intervento di Hildegard. André riuscirà a fare avere a Joe un posto di lavoro nell'area fitness dell'hotel.