Annuncio

Annuncio

Come ogni domenica arriverà sui teleschermi americani del canale via cavo AMC un nuovo episodio di "The Walking Dead", la serie basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman. Oggi, domenica 24 febbraio, andrà infatti in onda la puntata 9x11 dal titolo "Bounty" e, come ormai consuetudine, il giorno successivo anche i fan italiani potranno godere del nuovo episodio dello zombie-drama. Lunedì 25 alle ore 21:00 l'appuntamento con l'episodio "Ricompensa" su FOX, canale 112 di Sky. La serie può essere seguita anche in streaming su SkyGo, visibile su pc, tablet e smartphone.

TWD 9: dove ci eravamo lasciati

L'episodio andato in onda la scorsa settimana si è concluso con l'arrivo nello show di Alpha, la spietata leader dei "Sussurratori".

Annuncio

La donna ci è stata presentata dapprima in alcuni flashback, in cui ci è stata mostrata nei giorni immediatamente successivi all'epidemia che ha trasformato gran parte dell'umanità in zombie. Sul finire della puntata invece il suo arrivo vero e proprio quando, insieme ad un manipolo di uomini del suo gruppo, si è presentata alle porte di Hilltop. Proprio ad Hilltop è infatti tenuta prigioniera la figlia Lydia, catturata durante uno scontro con i Sussurratori dal gruppo guidato da Daryl e Michonne. La ragazza ha iniziato a relazionarsi con il giovane Henry ed a raccontare a Daryl il suo passato burrascoso, lasciando trapelare alcuni dettagli sulla madre, ribattezzatasi Alpha, descritta come spietata e pericolosa.

Annuncio

I migliori video del giorno

'Ricompensa': trama episodio 9x11

La scorsa puntata si era chiusa con l'arrivo di Alpha e di alcuni "Sussurratori" alle porte di Hilltop. La donna chiederà di riavere con sé la figlia Lydia ma quando Daryl si rifiuterà di acconsentire alla sua richiesta, le cose precipiteranno vertiginosamente. Alpha rivela al gruppo di avere con sé Luke ed Alden, catturati in precedenza mentre questi erano in missione nei boschi. Proprio la presenza di Luke tra gli ostaggi rischia di spingere Connie e Kelly ad agire avventatamente, rischiando di peggiorare la situazione di conflitto creatasi con Alpha ed il suo gruppo. Nel frattempo al Regno fervono i preparativi per la fiera, con Carol ed Ezekiel che lasciano la comunità per uscire a fare provviste.

Annuncio

La loro uscita non sarà delle più tranquille, con i due che si troveranno a fronteggiare alcuni nemici misteriosi. Che sia giunto anche per loro il momento di conoscere i "Sussurratori"?