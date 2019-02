Annuncio

Come riportano le anticipazioni inerenti alla registrazione del 20 febbraio del Trono Over di Uomini e donne, Rocco Fredella è ritornato alla carica con Gemma Galgani. La dama torinese si è trovata dinnanzi a una sorpresa chiamata "la decisione", un vero e proprio invito da parte del cavaliere per trascorrere del tempo insieme in un castello medievale, stessa location dove stanno avvenendo le scelte del Trono Classico. Gemma, così come ha fatto la scorsa settimana Teresa Langella [VIDEO], è stata chiamata a prendere una decisione. Intanto, Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono tornati di nuovo single e hanno interrotto la conoscenza con le persone che stavano frequentando. Pamela Barretta e Stefano Torresi, invece, non sono usciti dallo studio come sperava la bella dama e a complicare il tutto l'arrivo di alcune segnalazioni sul cavaliere.

Rocco propone il castello a Gemma

La redazione, su richiesta di Rocco Fredella, ha dato la possibilità a Gemma Galgani di recarsi in un castello e passare una notte insieme all'uomo. Il Cavaliere ha avanzato questa proposta allo staff di Maria De Filippi con uno scopo non velatamente nascosto, cioè condividere dei momenti di intimità con Gemma come desidera ormai da tempo. Galgani ha sollevato diversi dubbi a riguardo e non è ancora chiaro se alla fine cederà al fascino di Rocco, nonostante non si fidi ancora di lui e tema che la stia usando per fare Gossip e spettacolo. Superate le incomprensioni iniziali, Fredella ha dimostrato in tutti i modi di essere attratto fisicamente e non solo dalla dama torinese che più volte l'ha respinto. Il momento dedicato alla coppia nel castello si chiamerà: "La decisione".

Riccardo Guarnieri interrompe la conoscenza con Roberta

Dopo la parentesi di Gemma Galgani e Rocco Fredella, le luci dei riflettori si sono accese su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere dopo una conoscenza di circa due mesi ha deciso di troncare la storia con Roberta. Ida Platano, intanto, è uscita con David che a sua volta ha deciso di fermare la conoscenza con Cristina. Ida, però, dopo averli visti litigare con intensità ha capito che tra i due c'è un sentimento e ha preferito farsi da parte. Stefano Torresi e Pamela Barretta hanno continuato a discutere come la scorsa puntata: la dama vuole uscire dallo studio con il cavaliere, ma a quanto pare lui ancora non è pronto. Inoltre, in studio sono arrivate delle segnalazioni si Stefano che hanno messo maggiormente in dubbio la sincerità delle sue parole nei confronti di Pamela.