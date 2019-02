Annuncio

Annuncio

I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione del trono classico rivelano che ci sono delle novità importanti che riguardano l'ex tronista Teresa Langella, che come ben si sa è stata rifiutata alla scelta finale da Andrea Dal Corso. L'ex tentatore, infatti, ha risposto con un secco e deciso no alla proposta di fidanzamento della tronista, lasciando tutti senza parole. Eppure in queste ore Andrea è tornato sui suoi passi e avrebbe chiesto a Teresa di avere una seconda possibilità.

Uomini e donne spoiler, Andrea vuole una seconda chance da Teresa

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione di Uomini e donne trono classico, rivelano che il giorno in cui veniva registrata la scelta di Ivan Gonzalez, si è recato a casa della tronista per parlarle ma non l'ha trovata perché in quel momento la ragazza era impegnata con la registrazione, alla quale ha preso parte insieme ad altri ex volti della trasmissione di Canale 5.

Annuncio

A quel punto, quindi, Andrea si è recato al castello per poter parlare di persona con Teresa ma non gli è stata data la possibilità di parlarle, fin quando poi non ha chiesto a Teresa di spostarsi in un'altra stanza per fare un'intervista, ma in realtà c'era Andrea che la stava aspettando.

Andrea ha spiegato le sue motivazioni, dicendo a Teresa che la sera prima non riusciva a dormire pensando a ciò che era successo e così ha preso il primo treno per andare da lei. Il ragazzo si è poi 'difeso' dicendo che il giorno della scelta ha agito di impulso, credendo di non essere in grado di gestire la situazione e quindi per questo motivo ha detto di no alla tronista napoletana.

Teresa non si fida più di Andrea dopo il no alla scelta

Le anticipazioni di Uomini e donne, però, rivelano che Teresa ammetterà di non fidarsi più di Andrea e teme che questo suo 'pentimento' sia dovuto soltanto al fatto che sui social è stato criticato e a tratti 'massacrato' dal pubblico che segue la trasmissione e quindi in questo modo vorrebbe ripulirsi la sua immagine.

Annuncio

I migliori video del giorno

Teresa poi in studio ammetterà che il cuore le dice una cosa e che la testa le dice tutt'altro e che lei in questo momento intende seguire la testa perché ha sofferto molto dopo il no di Andrea e non vuole ricascarci. Gianni e Giulia non credono a questo pentimento di Andrea Dal Corso mentre Tina Cipollari sostiene che la tronista dovrebbe dargli una seconda possibilità nonostante il rifiuto.