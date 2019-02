Annuncio

Prosegue l'appuntamento settimanale con Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi che rivedremo in onda domani, martedì 19 febbraio alle 14:45 circa. Le anticipazioni che arrivano dalla pagina ufficiale Instagram del programma rivelano che andrà in onda un nuovo appuntamento incentrato sul trono over ma ci sarà spazio anche per un'incursione del trono classico, con l'arrivo in studio di Lorenzo Riccardi, prossimo tronista che farà la sua scelta finale.

Uomini e donne, le anticipazioni della prossima puntata del 19 febbraio

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni che arrivano dalla pagina social di Uomini e donne rivelano che nella puntata di domani 19 febbraio vedremo che si tornerà a parlare di Ida e Riccardo e dello scontro che ormai prosegue da svariate puntate tra i due ex fidanzati.

In quest'ultimo appuntamento con il trono over, addirittura abbiamo visto che Riccardo si è scagliato contro la sua ex dicendole che avrebbe studiato tutto a tavolino e definendola una persona 'cattiva'.

Un termine che non piacerà per niente alla bella Ida la quale, anche nel corso della puntata di questo martedì pomeriggio, rinfaccerà a Riccardo che un vero uomo che è stato innamorato della sua donna non le darebbe mai della cattiva come ha fatto lui davanti all'Italia intera.

Successivamente, vedremo che Ida si scaglierà anche contro Roberta, la nuova fiamma di Riccardo, sostenendo che i due vanno d'accordo perché entrambi non hanno intenzione di costruire nulla di serio ma vogliono semplicemente divertirsi e viversi il momento.

Lorenzo Riccardi farà irruzione al trono over prima della scelta

Una versione dei fatti che non piacerà per niente a Roberta, la quale sostiene che Ida debba arrendersi al fatto che tra lei e Riccardo c'è una maggiore complicità. Peccato, però, che Tina Cipollari non sia per niente convinta di questa cosa e senza troppi mezzi termini, dirà a Roberta che tra meno di un mese sicuramente verrà scaricata dal playboy Riccardo.

Le anticipazioni di questa nuova puntata di U&D del 19 febbraio, inoltre, rivelano che in studio ci sarà spazio anche per Lorenzo Riccardi, che farà irruzione al trono over a pochi giorni dalla sua scelta. La De Filippi, infatti, gli ricorderà che deve prepararsi per andare alla villa dove verrà registrato l'atto finale del suo percorso e il tronista ammetterà di essere in tensione, mostrando poi il suo ultimo tatuaggio.