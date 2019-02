Annuncio

Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi che vedremo in onda anche domani come sempre alle ore 14.45 circa. La puntata di domani pomeriggio sarà incentrato sul trono classico, di cui verrà trasmessa la seconda e ultima parte di questa nuova registrazione, decisamente ricca di colpi di scena. L'attenzione maggiore sarà puntata soprattutto sul trono di Lorenzo Riccardi, che come gli altri 'colleghi' di trono si sta avviando verso la fatidica scelta finale.

Uomini e donne, le anticipazioni della trasmissione di domani: Lorenzo e Claudia in crisi

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne arrivano dal profilo ufficiale Instagram e rivelano che tra Lorenzo e la sua corteggiatrice Claudia ci saranno dei momenti di tensione in studio.

Il motivo? Claudia sarà protagonista di un'esterna con il tronista spagnolo Ivan Gonzalez e dalle prime immagini mostrate sull'account social del programma si può vedere che la ragazza è apparsa decisamente a suo agio, cimentandosi in un balletto molto sexy con lo stesso Gonzalez e che potrebbe aver infastidito non poco Lorenzo Riccardi.

E infatti vedremo che a un certo punto Lorenzo chiederà alla sua corteggiatrice: 'Ti è piaciuto ballare Claudia?' e la ragazza senza farsi troppi problemi ammetterà che quel ballo le è piaciuto tanto, aggiungendo poi una frecciatina nei confronti di Lorenzo. 'E tu sei rimasto come un cax... ad aspettarmi', dirà Claudia tra gli applausi scroscianti del pubblico in studio che si schiererà dalla sua parte.

Claudia rivela che potrebbe andare via

Ma il colpo di scena della puntata di Uomini e donne in onda domani pomeriggio arriverà nel momento in cui Claudia, rivolgendosi a Maria De Filippi, rivelerà di non sapere se vuole proseguire oppure no il suo percorso in trasmissione.

La corteggiatrice, quindi, potrebbe abbandonare il programma a un passo dalla fatidica scelta finale. Occhi puntati anche sul trono di Ivan Gonzalez, alle prese con una serie di nuove esterne con le sue pretendenti e con un bel po' di problemi da risolvere.

Intanto, nel corso della puntata di U&D trasmessa questo pomeriggio sono state mostrate le prime immagini della villa dove si svolgeranno le scelte e Teresa Langella, nel vederle, non ha saputo trattenere le lacrime, ammettendo di essere molto emozionata in vista del momento decisivo.