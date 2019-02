Annuncio

Dopo una fase di impasse il trono di Luigi Mastroianni sembra essere arrivato ad una svolta. Nel corso della registrazione di questo pomeriggio una delle corteggiatrici del siciliano ha deciso di chiudere la sua esperienza a Uomini e donne. Come anticipato dal Vicolo delle News Giorgia Iarrera si è eliminata dopo aver mostrato un filmato al tronista. La diciannovenne ha spiegato di ave riflettuto a lungo nel corso della settimana e di aver compreso di essere stata presa in giro da Luigi. Inoltre la messinese ha precisato che non può continuare a restare in studio con la consapevolezza che Mastroianni non prova alcun interesse per lei.

La giovane non ha nascosto il rammarico per aver interrotto il percorso ad un passo dalla scelta rimarcando che il ventitreenne ha finito con illuderla affermando certe cose.

Il tronista ha ammesso di non provare un particolare trasporto per Giorgia ed è stato criticato dagli opinionisti per il suo comportamento. “Volete tutti la ragazza pura e poi prendete quella che non è così”.

Giorgia delusa dal tronista

Nel corso della registrazione di oggi Luigi Mastroianni ha dimostrato una volta di più di essere attratto da Valentina Anna Galli. Il tronista ha organizzato una cena romantica nel corso della quale ha tentato più volte di avvicinarsi all’avvenente corteggiatrice. Quest’ultima ha stuzzicato in più di un’occasione il siciliano sulla questione del bacio ma non si è concessa precisando che lei ha bisogno di tempo. I tentativi del ventitreenne sono proseguiti fino in albergo con Valentina che si è allontanata al momento del dunque.

Un’esterna che ha confermato una volta di più il forte interesse di Mastroianni per la bella marchigiana. Un atteggiamento che ha visibilmente infastidito Irene che ha sottolineato la freddezza mostrata da Luigi nel corso dell'ultima uscita.

Valentina manda in tilt Luigi, Irene infastidita

In studio Irene Capuano ha espresso le proprie perplessità sulla rivale. Nello specifico la romana è convinta che Valentina non provi un reale interesse per Luigi. Dall’altra parte la Galli ha ribattuto che non è così ma che non riesce ancora ad aprirsi del tutto perché conosce il tronista da poco tempo. Le affermazioni della corteggiatrice hanno provocato la reazione stizzita di Tina Cipollari. Quest’ultima ha spiegato che molte ragazze si comportano da “santarelline” a Uomini e Donne, ma poi fuori dalla trasmissione si comportano in altro modo.

Nella questione è intervenuto anche Andrea Zelletta che ha fatto notare a Mastroianni che forse lui è più avanti nei sentimenti rispetto a Valentina.

Dall’altra parte Irene ha fatto una battuta sui corteggiatori di Angela Nasti che ha fatto storcere il muso al tronista. A questo punto non è da escludere che il catanese annunci di essere pronto per la scelta in occasione della prossima registrazione.