Giulia Cavaglià è la nuova tronista di Uomini e donne. La 23enne di Torino, dopo la delusione per non essere stata la scelta di Lorenzo Riccardi, ha ottenuto il trono da Maria De Filippi durante l’ultima registrazione del programma, avvenuta ieri. La Cavaglià ha dovuto anche affrontare Lorenzo e Claudia Dionigi ma il confronto non è stato acceso come quello toccato a Teresa Langella. Ora l’ex corteggiatrice affiancherà sul trono Angela Nasti e Andrea Zelletta.

Giulia sul trono

Venerdì sera è andata in onda la seconda puntata serale di Uomini e Donne con la scelta di Lorenzo, che sappiamo essere ricaduta su Claudia anche se dalla villa, in tanti avevano visto il milanese molto più affiatato con Giulia.

Alla mancata scelta, la torinese non aveva reagito benissimo, sostenendo che la scelta di Lorenzo fosse una scelta di comodo e la frase “agli uomini semplici donne semplici” è diventato il tormentone del web. Nella giornata di ieri, è stata registrata un’altra puntata del trono classico con il confronto tra i tre protagonisti. All’inizio Giulia Cavaglià ha parlato solo con Lorenzo, a cui ha detto di essersi sentita illusa ma, comunque, di non aver dubitato della sua sincerità. Il Riccardi, invece, ha confermato di essersi sentito confuso fino all’ultimo. Poco prima di entrare in villa aveva una leggera preferenza per la Dionigi ma durante la villa era stato meglio con la Cavaglià. Insomma, i suoi dubbi erano reali ma, alla fine, ha capito che Claudia era la preferita.

Dopo il confronto, Maria De Filippi ha offerto il trono a Giulia, la ragazza è scoppiata in lacrime e anche Lorenzo sembrava emozionato per lei, tanto da ammettere che questo trono se lo merita proprio. La 23enne piemontese, alle fine, ha accettato il trono molto emozionata.

Il riscatto per la Cavaglià

In seguito è entrata in studio anche Claudia, che ha voluto salutare la Cavaglià con una stretta di mano. Tutto bene quel che finisce bene: anche se non ha avuto l’amore di Lorenzo Riccardi, ora la ragazza potrà riscattarsi con questa nuova possibilità. La neo coppia, invece, sembra molto felice insieme e il milanese ha anche detto di essersi innamorato. Nel frattempo, si attendono notizie sul trono di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez.

Per quanto riguarda il catanese, la scelta dovrebbe essere registrata in questi giorni. Luigi dovrà decidere tra Irene Capuano e Valentina Galli, anche se dai rumors sembra che la prescelta sarà proprio la romana. Anche lo spagnolo dovrà scegliere a breve, nel suo caso a contendersi Ivan sono Sonia Pattarino e Natalia Paragoni.