Ieri domenica 10 febbraio negli studi Elios di Roma c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne trono classico, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Tanti colpi di scena come al solito, riguardanti in particolare il trono di Luigi Mastroianni, il quale si trova alle prese con una scelta molto difficile tra Valentina e Irene. In queste ore, però, a tenere banco è stata una notizia clamorosa in merito alla scelta di Lorenzo Riccardi: gli ultimi rumors, infatti, raccontano di una fuga dalla villa nella quale avrebbe dovuto passare il weekend con Claudia e Giulia Cavaglià. Un litigio furibondo ha costretto Lorenzo ad abbandonare anticipatamente il luogo in cui dovrebbe essere registrata la scelta.

Cosa sarà successo?

Spoiler Uomini e Donne, la decisione di Lorenzo: avrebbe abbandonato la villa

Secondo le anticipazioni rilasciate dal sito web ''Il Vicolo Delle News'', Lorenzo Riccardi avrebbe lasciato senza alcun preavviso la villa: la comunicazione alle due ragazze sarebbe stata data dalla redazione, anch'essa ignara di tutto. Il leitmotiv di questa decisione inaspettata, sarebbe un litigio avvenuto presumibilmente con Claudia Dionigi. Mentre procede per il meglio la scelta di Teresa Langella che sarebbe in fase di registrazione proprio in questi momenti. Tra qualche ora la bella tronista napoletana potrebbe scegliere l'uomo che le starà accanto nel prossimo futuro. Dopo la scelta, in caso di risposta affermativa da parte del corteggiatore scelto, parenti e amici si ritroveranno insieme in una cena per festeggiare la neo coppia.

Il favorito della vigilia è senza ombra di dubbio Antonio Morricone. Lo stesso Andrea Dal Corso prima dell'entrata in villa ha raccontato il suo stato d'animo tutt'altro che ottimistico: ''Cosa ci vado a fare?'' le parole di Andrea raccolte su Witty.it.

Anticipazioni Uomini e Donne, Irene offende Valentina

Nella registrazione di Uomini e Donne, la bella Irene ha letteralmente perso il controllo proferendo insulti abbastanza pesanti all'indirizzo della sua rivale, Valentina. La scelta si avvicina e i toni si fanno più duri: ''Luigi, ti meriti una m***a come lei. Ti farà le corna fuori da qua, tu una come me non te la meriti.'' Successivamente la corteggiatrice ha mostrato a Mastroianni una segnalazione secondo la quale Valentina avrebbe un fidanzato fuori dal programma, e a suo dire, questa sarebbe la ragione secondo la quale Valentina rifiuterebbe ogni contatto fisico con Luigi.