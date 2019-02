Annuncio

Cresce l'attesa da parte del pubblico di Uomini e donne per la messa in onda della prima scelta in villa di Uomini e donne. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, quest'anno sperimenterà una nuova modalità di scelta e per la prima volta si uscirà dallo studio del dating show per fare in modo che i tronisti siano protagonisti di una serata indimenticabile organizzata in una villa. La prima a congedarsi con questa modalità di scelta sarà la bella Teresa Langella, la tronista napoletana alle prese con Antonio e Andrea, i due pretendenti giunti al 'rush finale'.

Spoiler Uomini e donne, arriva la scelta di Teresa Langella in villa

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la messa in onda dell'attesa puntata della scelta di Teresa verrà trasmessa il prossimo venerdì 15 febbraio, così come recitano i promo che stanno andando in onda in queste settimane su Canale 5.

Tuttavia le registrazioni della scelta sarebbero già cominciata e dalle pagine de Il Vicolo delle News sono arrivati anche i primi spoiler su quello che sarebbe successo all'interno della villa.

Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che ci sono state delle sorprese per la bella tronista partenopea, organizzate proprio dai suoi due pretendenti, i quali si sono giocati quest'ultima carta per convincerla a sceglierli. Possiamo svelarvi che Antonio ha spiazzato Teresa organizzando per lei un concerto speciale, che vedeva protagonista il cantante preferito della tronista.

Trattasi di Gigi Finizio, il quale ha organizzato una vera e propria serenata per la bella Teresa: un gesto che sicuramente la tronista avrà apprezzato molto, il quale dimostra il fatto che Antonio in queste settimane abbia imparato a conoscere per davvero Teresa e sappia far breccia nel suo cuore.

Le sorprese di Andrea e Antonio per la bella Teresa

Le anticipazioni sulla scelta di Teresa a Uomini e donne, inoltre, rivelano che anche Andrea Dal Corso ha provato a spiazzare la tronista organizzando una super-cena romantica, preparata dallo chef Alessandro Borghese.

Il corteggiatore, quindi, fino alla fine ha dimostrato di essere coerente con se stesso e non ha cambiato atteggiamento nonostante Teresa gli abbia detto più volte di sentirsi distante da questo suo mondo fatto di cene galanti e talvolta sofisticate. Cosa succederà a questo punto? Andrea potrebbe esserci giocato male la sua 'ultima carta'? Lo scopriremo soltanto nel corso della puntata di U&D del prossimo 15 febbraio.