Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 19 febbraio su Canale 5, in onda a partire dalle ore 14:45 circa. La prima puntata della settimana ha concesso ampio spazio alla frequentazione di Gemma Galgani e Rocco Fredella, caratterizzata ancora da alti e bassi, e si è conclusa con l'ennesimo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia si è scambiata diverse accuse reciproche, che saranno il punto di partenza dell'appuntamento odierno con il dating show condotto da Maria De Filippi. Entrambi, infatti, esprimeranno il punto di vista sui sentimenti provati e di lì a poco interverrà anche Roberta, seguita da Stefano, che avrà qualcosa da ridire sul contatto di Pamela con lo stesso Riccardo.

Non potrà mancare lo spazio per un romantico momento che coinvolgerà Paolo Marzotto: l'ex fiamma di Gemma Galgani avrà qualcosa di importante da dire alla dama Sabrina. E tra un litigio e una dichiarazione d'amore, entrerà in scena un ospite che porterà il buon umore in studio, ricordando l'appuntamento con la puntata speciale della scelta, in onda venerdì 22 febbraio.

Uomini e donne, anticipazioni: lo scambio di accuse tra Ida e Riccardo

Il sito Witty Tv ha diffuso alcune anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata odierna. In esso viene mostrata l'ennesima lite tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Mentre quest'ultimo si trova al centro dello studio davanti a Roberta Di Padua, la sua ex fidanzata rilancia: "Voi volete i momenti e basta!" Le sue parole trovano l'immediata replica proprio della Di Padua: "Forse non funzionava con te, con me funziona meglio".

Ma anche Tina Cipollari sostiene la tesi della Guarnieri, affermando contro Roberta: "Io sono convinta che tu fra un mese sarai scaricata". Ed è a questo punto che la Platano rilancia una nuova accusa che suona quasi da minaccia: "Riccardino, scendi dal piedistallo". Ma, a quanto pare, l'interesse di Guarnieri non è rivolto alla sola Di Padua. Maria De Filippi segnala che il cavaliere in settimana ha sentito anche Pamela e tale notizia rende inevitabile l'intervento di Stefano che ha qualcosa da dire alla dama.

Oggi a Uomini e donne: la dichiarazione di Paolo a Sabrina

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne relative di oggi, Pamela conferma di avere avuto dei contatti con Riccardo e il fatto scatena la reazione di Stefano.

Rivolgendosi alla dama, quest'ultimo le chiede: "Pamela, dimmelo, come devo dimostrare che voglio stare solo con te?". L'espressione amareggiata della donna, però, non lascia intravedere nulla di buono per il futuro di questa coppia. Dopo una fase dedicata agli scontri tra dame e cavalieri, la parola passa a Paolo Marzotto che si dichiara apertamente a Sabrina. L'ex fiamma di Gemma Galgani, archiviato da tempo questo flirt, afferma: "Ho una voglia pazzesca di vivere insieme a te e vivere la nostra storia. Ti amo". Alla pronuncia di tale dichiarazione, Sabrina si alza in piedi sorridente e lo abbraccia. Infine, entra in studio Lorenzo Riccardi trasportando la sua poltrona rossa da tronista. Dopo essersi seduto al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari, il giovane protagonista del Trono Classico presenta il suo tatuaggio nuovo e risponde a Maria De Filippi. Riferendosi al weekend in villa con le sue corteggiatrici, Lorenzo dichiara: "No Maria, non ci vado". Una battuta che non sarà seguita dai fatti: ricordiamo, infatti, che la scelta di Riccardi verrà resa nota venerdì 22 febbraio e che i rumors della vigilia danno Claudia Dionigi come grande favorita.