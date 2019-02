Annuncio

Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne che, dopo il weekend, sarà dedicata come di consueto al trono over. Al centro della puntata come ogni inizio settimana la dama storica Gemma Galgani che, da diverse settimane, è alle prese con la turbolenta frequentazione con Rocco Fredella. I due più volte hanno avuto accese discussioni, salvo poi tornare sempre sui loro passi e continuare la loro conoscenza anche se, nelle ultime puntate, la Galgani ha manifestato i suoi dubbi sul cavaliere che non le permettono di lasciarsi andare sino in fondo. Nelle nuove puntate dedicate al trono over, in onda a partire da oggi, vedremo che Rocco deciderà di mettere alle strette la dama torinese con un vero e proprio ultimatum.

Uomini e donne, spoiler puntata del 25 febbraio: la proposta 'bollente' di Rocco a Gemma

Da diverse settimane Gemma ha manifestato i suoi dubbi su Rocco, ammettendo di non essere ancora pronta ad avere un'intimità con lui. Come prevedibile, le affermazioni della Galgani non sono affatto piaciute al cavaliere il quale, stando agli spoiler su quanto vedremo nelle nuove puntate del trono over, metterà la dama di fronte ad una scelta che sa di ultimatum. Rocco infatti, proporrà alla dama di passare una serata con lui al castello, con lo scopo di creare l'atmosfera giusta per vivere finalmente un momento di intimità. Una proposta piccante quella del cavaliere, mirata a dare una svolta alla loro frequentazione.

Al momento non è dato sapere quale sarà la reazione di Gemma e solo con la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e donne scopriremo se la dama torinese accetterà o meno di passare la notte con Rocco al castello.

Anticipazioni trono over: Ida e Riccardo tornano single

In attesa di scoprire la reazione di Gemma alla proposta di Rocco, le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news' e riguardanti le registrazioni avvenute lo scorso 20 febbraio ci riferiscono di importanti novità in merito a Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Per quanto riguarda quest'ultima, vedremo che interromperà la frequentazione con David dopo essersi resa conto che tra il cavaliere l'ex fiamma Cristina ci sono ancora dei sentimenti.

Non volendo essere il 'terzo incomodo' e soffrire ancora per amore, la Platano decide quindi di salutare David.

Anche Riccardo e Roberta decideranno di interrompere la loro conoscenza e quindi sia Riccardo che Ida torneranno ad essere di nuovo single. Chissà se tra i due ci sarà un nuovo riavvicinamento. Appuntamento con le prossime puntate del trono over di Uomini e donne per scoprire tutte le novità sui cavalieri e le dame del parterre di Maria Filippi. Ricordiamo che l'appuntamento è sempre su Canale 5 a partire dalle 14,40 circa.