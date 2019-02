Annuncio

Negli scorsi giorni c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne , il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Le anticipazioni di U&D hanno riguardato i troni di Ivan che ha dovuto fare i conti con il tradimento clamoroso di Natalia, ma c'è stato spazio anche per Luigi che ha baciato Irene scaricando Giorgia. In queste ore, però, vari rumors raccontano di Teresa Langella e della sua scelta: sarebbe in villa con Antonio e Andrea.

La scelta della Langella dovrebbe andare in onda il 15 febbraio, ma in questi momenti la giovane donna starebbe prendendo la decisione in merito all'epilogo del suo trono, che l'ha vista protagonista insieme al misterioso Andrea Dal Corso e Antonio Morricone.

U&D: Teresa è in villa con Antonio e Andrew

Secondo quanto riporta il sito web ''Il Vicolo Delle News'', ieri 3 febbraio, Teresa avrebbe trascorso il fine settimana in villa con i corteggiatori, schiarendosi definitivamente le idee in vista della scelta. La risposta definitiva da parte del corteggiatore scelto dovrebbe avvenire nei prossimi giorni in un'altra location.

Anticipazioni Uomini e Donne, baci piccanti tra Luigi e Irene

Nel dettaglio, Irene in settimana ha presentato i suoi genitori a quello che potrebbe diventare il suo fidanzato nel caso fosse lei la scelta del tronista. Dopo vari battibecchi ai quali i due ragazzi ci hanno abituato, sono scoccati vari baci piccanti che hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico presente in studio e siamo sicuri che piacerà anche ai tanti appassionati di questa giovane coppia di Uomini e donne trono classico.

Per quanto riguarda Giorgia, le cose non vanno esattamente benissimo: a precisa domanda di Maria, la giovane ha risposto: ''La nostra esterna è andata male''. Il motivo di questa situazione risiederebbe nello scarso feeling lamentato da Luigi nei confronti di Giorgia, a suo dire infatti, le mancherebbe qualcosa. Tina e Gianni in puntata hanno pesantemente attaccato Luigi: ''Non capisci, tu sei il primo ragazzo per Giorgia''. Inoltre, in settimana Luigi ha avuto modo di portare in esterna anche una nuova ragazza, Valentina, con la quale dice di trovarsi molto bene. Ivan ha dovuto fare i conti con la decisione clamorosa di Natalia: voglio corteggiare Andrea. Voglio un Uomo con le pa**e e questo uomo non sei tu, Ivan.'' Le sorprese poi sono proseguite con i baci tra Ivan e Sonia.