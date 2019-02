Annuncio

Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne relative alle puntate registrate ieri, 31 gennaio, riportano interessanti novità soprattutto su Luigi Mastroianni che, al momento, sembra il più confuso di tutti. Difatti, mentre Teresa Langella e Lorenzo Riccardi sono già in pausa in attesa delle rispettive scelte che andranno in onda in prima serata dal 15 febbraio, il 23enne catanese sta cambiando le sue preferenze ogni settimana.

In questi ultimi giorni, in particolare, sta conoscendo una nuova ragazza, Valentina Galli, volto già noto al mondo del Gossip.

Infatti la 28enne marchigiana sarebbe stata paparazzata in compagnia di Fabrizio Corona, e a questo punto ci si chiede come reagirà Luigi che ha sempre sottolineato di volere una ragazza lontana dal mondo dei social network e dello spettacolo.

Fin dalle prime esterne, Mastroianni è sembrato molto attratto dalla corteggiatrice, mettendo un po' in disparte lrene Capuano e Giorgia Iarrera: quest'ultima, del resto, proprio la scorsa settimana era stata elogiata dal tronista che l'aveva descritta come una ragazza d'altri tempi.

Nell'ultima registrazione, però, il bel siciliano avrebbe fatto una sorta di dietrofront, trovando Giorgia ancora un po' troppo "bambina", mentre Valentina sarebbe più "donna". La new entry, tuttavia, si è sottratta al tentativo del tronista di baciarla in esterna perché le sembrano ancora pochi tre appuntamenti per lasciarsi andare.

Luigi Mastroianni fortemente attratto da Valentina Galli

Luigi Mastroianni ha organizzato un'esterna con Valentina Galli durata ben sette ore, durante la quale le ha fatto conoscere il suo migliore amico, Giordano Mazzocchi.

Tuttavia, il tentativo del tronista etneo di baciarla al terzo appuntamento non è andato a buon fine, ma lui pare sia rimasto contento di questo gesto perché comproverebbe la buona fede della ragazza.

Eppure sta circolando un video che ritrae la giovane a cena con Fabrizio Corona, ex marito di Nina Moric. Quest'indiscrezione potrebbe nuovamente indirizzare Luigi verso Irene Capuano, anche perché dopo la brutta esperienza vissuta con Sara Affi Fella ha più volte sottolineato di volere accanto a sé una ragazza semplice, disinteressata al mondo dello spettacolo e del gossip. Durante la puntata di Uomini e Donne registrata ieri, proprio Irene ha fatto notare a Mastrioanni che Valentina sostiene di sentirsi più donna delle altre per le movenze femminili e non per il resto.

Luigi Mastroianni scredita Giorgia e conosce i genitori di Irene Capuano

Il tronista siciliano avrebbe voluto trascorrere sette ore in esterna anche con Giorgia Iarrera, come ha fatto con Valentina Galli. In realtà l'incontro è durato solo un paio d'ore, con il 23enne che ha affermato di essersi sentito in difficoltà dinanzi ai silenzi della ragazza che è rimasta sempre distante e sulle sue.

La giovane in studio ha giustificato il suo comportamento - spalleggiata da Gianni Sperti - sottolineando di non aver mai avuto un fidanzato. Nonostante ciò, Luigi ha comunque fatto un passo indietro nei suoi confronti perché, rispetto a Valentina, la trova più bambina e la differenza d'età, se in un primo momento non l'aveva considerata importante, ora si sta facendo sentire.

Intanto Irene Capuano procede nel suo percorso e ha invitato Mastroianni a casa sua per fargli conoscere i genitori. Il ragazzo si è sentito un po' in soggezione nei confronti del padre che gli ha lasciato chiaramente intendere che in alcune occasioni ha trattato male la figlia. Tra Luigi e Irene è scattato anche un lungo bacio accompagnato dalle note della canzone di Tiziano Ferro "Potremmo ritornare".

Valentina è rimasta alquanto impassibile di fronte a queste immagini, limitandosi a dire che a suo parere Irene ha portato Luigi a casa sua solo perché nella puntata precedente il tronista le aveva detto di non sapere ancora molto di lei.