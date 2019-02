Annuncio

Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 20:45 dopo la tradizionale interruzione del weekend. Si ripartirà dal sogno di Elena di costruire una famiglia felice insieme a Valerio e al bambino in arrivo. Anche Viscardi sembrava davvero entusiasta all'idea del matrimonio e del trasferimento alla villa, rimasta vuota dopo la morte della sorella e l'arresto di Vera. Ma qualcosa potrebbe andare storto molto presto, come riportano le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 18 al 22 febbraio. Valerio, infatti, si troverà a vivere dei momenti emozionanti in compagnia di Simona quando si recherà in carcere per la visita a Vera e gli intrighi di Alberto Palladini non potranno fare altro che peggiorare le cose.

Altri personaggi della soap partenopea si troveranno a fare i conti con gravi problemi: sarà questo il caso di Franco, del tutto ignaro del piano di vendetta ordito da Prisco, o di Adele alle prese con i sentimenti non ancora repressi per Manlio.

Un posto al sole anticipazioni: Valerio si avvicina a Simona

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate dal 18 al 22 febbraio si concentrano sulla solidarietà di Giulia, Ornella, Susanna e Niko verso Adele. Quest'ultima ha finalmente ammesso i suoi trascorsi di violenza con Manlio ma il ritorno del marito nella sua vita potrebbe essere ragione di nuovi problemi. L'amore per lui, infatti, potrebbe riaffacciarsi prepotentemente, spingendo la donna a compiere un nuovo errore.

Sarà compito di Giulia, tentare di convincerla a non tornare indietro sui suoi passi. Ma davvero ci riuscirà? Mentre Elena sognerà un futuro felice insieme a Valerio, lui si recherà in carcere insieme a Simona e condividerà con lei delle grandi emozioni per l'avvicinamento alla figlia. E le conseguenze di questo incontro non tarderanno ad arrivare anche se Valerio si troverà poco dopo a fare i conti con i sensi di colpa per avere tradito Elena. I raggiri di Alberto Palladini a questo punto non potranno fare altro che peggiorare le cose.

Trame Un posto al sole: ore drammatiche per Elena

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Un posto al sole della settimana, Valerio cercherà di fare chiarezza sui propri sentimenti per Elena e Simona ma Alberto finirà con l'aumentare il suo stato di grande insicurezza.

La verità su quanto accaduto con la madre di Vera sarà svelata in tempi rapidi. Elena apprenderà l'accaduto e si appresterà a vivere delle ore drammatiche. Sarà Marina a supportare la figlia in questa ennesima fase difficile della sua vita e ad informare Valerio dell'accaduto. Poco dopo, la notizia verrà riportata anche ad Alice. Prisco continuerà a tramare alle spalle di Franco che, ignaro dell'ennesimo problema che potrebbe abbattersi nella sua vita, si troverà a rinunciare alla serata in famiglia promessa da Bianca. Vittorio riprenderà il suo piano per far ingelosire Anita e chiederà ad Alex di fingere di essere una coppia. Guido sembrerà avere perso le speranze di riconquistare Mariella.