Nuove anticipazioni settimanali di "Una vita", la nota soap spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra, già autrice de "Il Segreto". Qui di seguito, infatti, si parlerà delle trame riguardanti gli episodi italiani della soap che verranno trasmessi su Canale 5 dal 10 al 15 febbraio. Al centro di tutte le vicende, la prossima settimana, troveremo la partenza di Diego, lo strano comportamento di Olga e il progetto di Antonito e Beniamino.

Il segreto di Susana

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Diego lascerà la città dopo aver salutato per l'ultima volta Bianca, mentre quest'ultima cercherà in tutti i modi di convincere Olga a non andarsene. Simon si arrabbierà con Elvira quando saprà che la moglie ha rivelato ad Adela che Susana è sua madre.

Ursula non rivelerà alle sue vicine di casa il vero motivo per cui Olga se n'è andata. Diego deciderà di partire per il Brasile per riuscire a trovare, in quel grande paese, una pietra molto preziosa. Antonito accetterà di mettersi in affari con Beniamino per poter presentare in Comune un progetto che gli sta molto a cuore. Rosina e Liberto faranno pace, mentre Blanca soffrirà moltissimo per la partenza di Diego. Antonito non rivelerà a Lolita il suo progetto con Beniamino. Blanca deciderà di dimenticare Diego, disegnando gioielli. I domestici e i signori doneranno a Servante la possibilità di intraprendere un viaggio verso Cuba.

La preoccupazione di Blanca e Samuel

Samuel deciderà di fare un regalo a Blanca per risollevarle il morale.

Servante si recherà al porto al fine di imbarcarsi per Cuba, ma non riuscirà a salire sulla nave e ritornerà ad Acacias. Blanca e Samuel discuteranno sulla possibilità di chiamare uno specialista che si occupi della salute mentale di Olga. Maria Luisa rimprovererà Victor di non averle mai rivelato di essere la nipote di Simon. Samuel proporrà a Blanca di andare nel Bosco delle Dame per indagare sul passato di Olga. Nel frattempo, quest'ultima inizierà a vestirsi e a comportarsi come Blanca, tentando di diventare lei. Jacinto, il parente di Casilda, ritornerà all'improvviso ad Acacias. Beniamino inventerà un pretesto per non recarsi all'incontro con Antonito e il consigliere del Comune per la costruzione del monumento ai caduti.

Elvira e Simon assicureranno a Susana che Adela non rivelerà il suo segreto per vendicarsi del suo ex. Poco dopo il Vaticano riconoscerà ampio valore al lavoro svolto da Susana.