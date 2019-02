Annuncio

Una vita e Il Segreto non vanno in onda oggi sabato 2 febbraio per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. Le due telenovelas torneranno però ad occupare la programmazione pomeridiana di Canale 5 nella giornata di domani 3 febbraio, insieme a Beautiful (in questo caso, però, la puntata ci sarà anche oggi). Gli orari saranno quelli delle ultime settimane, leggermente diversi dal palinsesto settimanale. Beautiful esordirà alle ore 14 e lascerà spazio a Una Vita alle ore 14:25.

Le vicende di Acacias 38 proseguiranno per ben due ore, concludendosi alle ore 16:25 quando comincerà Il Segreto. I protagonisti di Puente Viejo ci terranno poi compagnia fino alle ore 17:20, passando poi la parola a Domenica Live.

L'altro grande punto interrogativo riguarda la puntata del martedì sera su Rete 4 che la scorsa settimana era stata sospesa. I telespettatori di Una Vita e Il Segreto potranno riprendere a sorridere a partire da martedì 5 febbraio, in quanto Mediaset ha deciso di riproporre tale graditissimo appuntamento in prima serata.

Una Vita anticipazioni: Rosina non è incinta

Passando alle anticipazioni di Una Vita, relative al periodo compreso dal 3 all'8 febbraio, molti personaggi si troveranno alle prese con importanti novità. Lo saprà bene Rosina che, dopo l'illusione della gravidanza, sarà costretta a rendersi conto di un'amara verità: il suo ritardo non è dovuto al lieto evento ma alla menopausa. Distrutta da questa scoperta, la madre di Leonor deciderà di lasciare Liberto, pensando persino di chiedere l'annullamento del matrimonio.

Non si sbaglierà, invece, Blanca che si troverà a fare i conti con una gravidanza inaspettata. La donna però dovrà affrontare un terribile dubbio riguardante la paternità del nascituro che potrebbe essere sia di Samuel che di Diego. Nonostante il faccia a faccia con Maria Luisa, Lolita non avrà alcuna intenzione di lasciare Antonito. E, al contrario, dopo la pubblica dichiarazione d'amore, la domestica accetterà la proposta di matrimonio del figlio di Ramon.

Il Segreto anticipazioni: Elsa scopre la verità

L'arrivo di un bebè terrà banco anche nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana. Le anticipazioni del periodo compreso tra il 3 e l'8 febbraio segnalano che Isaac scoprirà che Antolina è incinta e non ci metterà molto a rendersi conto di essere il padre del bambino. Non potrà mantenere ulteriormente tale segreto e riporterà quanto appreso ad Elsa, che deciderà di andarsene di casa. Dopo avere meditato di lasciare Puente Viejo, la povera Elsa accetterà la proposta di Consuelo e si trasferirà momentaneamente alla locanda.

Julieta sarà più che mai decisa a scoprire la verità sulla morte di Saul e cederà alle lusinghe di Fernando Mesia pur di ottenere il suo aiuto. Adela si troverà a lottare tra la vita e la morte e verrà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico dopo il tentato omicidio. Le sue condizioni appariranno molto gravi e Carmelo, distrutto per questa ennesima prova al quale è stato sottoposto, mediterà vendetta. Fernando troverà un telegramma ricevuto da Raimundo e scoprirà che Maria non è morta come lui aveva sempre creduto.