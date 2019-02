Annuncio

L’appassionante sceneggiato spagnolo “Una Vita” ambientato ad Acacias 38 è sempre caratterizzato da avvenimenti sorprendenti. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, ci dicono che Elvira Valverde (Laura Rozalen) anche se sarà ancora innamorata di Simon Gayarre (Jordi Coll), prenderà una decisione molto sofferente. La giovane dopo il ricovero del padre Arturo in ospedale, rinuncerà all’ex maggiordomo dicendogli di aver deciso di dedicare la sua vita soltanto a Dio.

Una Vita: Victor e Maria Luisa fanno pace, Arturo finisce in ospedale

Come riferito negli articoli precedenti, nei prossimi episodi italiani il colonnello Arturo perderà le staffe dopo aver appreso qualcosa di sconvolgente sulla figlia.

In particolare Ursula rivelerà al Valverde Senior di aver visto Elvira scambiarsi un bacio con Victor. L’ex militare non appena scoprirà che la sua consanguinea è stata di nuovo disonorata, lancerà una pericolosa sfida al proprietario de La Deliciosa. Il colonnello sfiderà il figlio di Leandro e Juliana ad un duello all’ultimo sangue. Purtroppo il Ferrero pur sapendo di andare incontro alla morte, accetterà di affrontare il padre di Elvira, ma per non farsi trovare impreparato si farà dare delle lezioni da Liberto e Simon. Dopo aver imparato ad usare la pistola per la prima volta, Victor si riconcilierà con la fidanzata Maria Luisa: in tale circostanza quest’ultima cercherà di convincere il suo amato a non presentarsi allo scontro con Arturo senza riuscirci.

A gran sorpresa il combattimento tra il colonnello e il Ferrero avrà un esito inaspettato: ad avere la peggio sarà il padre di Elvira, dato che verrà colpito da un proiettile in pieno petto e le sue condizioni di salute saranno piuttosto disperate.

Elvira decide di tornare in convento, Adela mantiene il silenzio sull’infedeltà del marito

Il Gayarre pur avendo messo fine alla tresca clandestina con la Valverde per rispettare la moglie, farà un passo indietro, decidendo di non abbandonare la sua ex fidanzata proprio in un momento di difficoltà. Successivamente Elvira verrà assalita dai sensi di colpa per aver fatto qualsiasi cosa per riavere Simon tutto per sé, prendendo una decisione clamorosa.

La Valverde rifiuterà il corteggiamento da parte del suo ex amante, e soprattutto gli sottolineerà che da adesso in poi non farà più nulla per mettere in ridicolo suo padre. A quel punto Elvira deciderà di dare una svolta alla sua vita, facendo una drastica scelta, dato che comunicherà al figlio di Susana di volersi rinchiudere di nuovo in convento. Simon convinto di amare soltanto la Valverde, cercherà di farla desistere dalla sua intenzione. Nel frattempo Adela fingerà di non sapere che suo marito non ha ancora dimenticato la Valverde, dopo averli sorpresi in atteggiamenti complici in ospedale.