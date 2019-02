Annuncio

Annuncio

Le trame dello sceneggiato di origini iberiche “Una vita”, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più appassionanti. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, la famiglia Palacios sarà alle prese con dei grossi problemi, sempre a causa di Antonito. Quest’ultimo finirà dietro le sbarre del carcere con una gravissima accusa dopo essere caduto nella trappola di un anziano chiamato Belarmino. Lolita Casado farà di tutto per consentire alla sua dolce metà di tornare in libertà, al tal punto da andare incontro ad una macabra scoperta. La domestica, dopo aver fatto delle indagini per dimostrare l’innocenza del suo amato, ritroverà il cadavere di un uomo appena assunto da Ramon per proteggere lui e la sua famiglia da eventuali ripercussioni.

Annuncio

Grazie a questo sconvolgente indizio, la Casado potrà confermare che tra i poliziotti si nasconde colui che ha pagato lo scultore Sepulveda per mentire su Antonito.

Una Vita: l’arresto di Antonito, Felipe viene aggredito

Come vi abbiamo già anticipato negli articoli precedenti, purtroppo Antonito Palacios si metterà nuovamente nei guai nei prossimi episodi italiani. Le anticipazioni rivelano che il figlio di Ramon verrà arrestato con l’accusa di aver sottratto del denaro al Comune, ma in realtà a commettere il grave reato sarà l’anziano Belarmino. Quest’ultimo, dopo essere entrato in affari con il primogenito di Ramon, sparirà da Acacias 38, portando con sé i soldi destinati per la costruzione di un monumento da dedicare ai soldati deceduti nella guerra cubana.

Annuncio

Durante la reclusione in carcere, il fratello di Maria Luisa riceverà delle minacce attraverso dei bigliettini da Belarmino, che gli farà presente che se non si assumerà la sua colpevolezza farà del male ai suoi familiari. Antonito, consapevole di essere innocente, non si adeguerà alla volontà del suo ricattatore, e per fortuna verrà difeso dall’avvocato Felipe grazie alla sua amata Lolita. Successivamente lo scultore Sepulveda dirà al marito di Celia e a Ramon che Belarmino ha truffato molti giovani, e accetterà di testimoniare a favore di Antonito. Purtroppo l’artista non rispetterà la parola data, poiché non si presenterà al commissariato di polizia il giorno prestabilito. Nel frattempo Felipe inizierà ad avere dei problemi, dato che verrà minacciato, ma nonostante ciò, deciderà di continuare a difendere il suo cliente.

Annuncio

Sepulveda viene corrotto, Lolita ritrova il corpo senza vita di un agente della scorta

Lo scultore Sepulveda approfitterà dell’assenza dell’avvocato Alvarez Hermoso al primo processo di Antonito per cambiare la sua versione, dato che dichiarerà di non conoscere Belarmino, e di essersi sentito soltanto con l’accusato. In seguito, la vicenda subirà una svolta clamorosa grazie all’intervento di Lolita. Nello specifico la domestica scoprirà che lo scultore Sepulveda ha mentito in cambio di una valigia colma di soldi. A quel punto la Casado farà avere una missiva ai Palacios, che apprenderanno di poter stare tranquilli soltanto se non faranno nulla per far scarcerare Antonito. Ramon dimostrerà ancora una volta di non voler negare l’aiuto al figlio, avvisando subito la polizia. Non appena gli esponenti della giustizia metteranno piede a casa dei Palacios, la domestica Lolita noterà subito che uno dei poliziotti è l’uomo che ha corrotto Sepulveda, ma preferirà mantenere il silenzio sulla questione. L’agente della scorta assunto da Ramon dopo alcune ore verrà ritrovato senza vita da Lolita: quest’ultima in tale circostanza troverà un nuovo biglietto intimidatorio rivolto alla famiglia del suo amato. Per finire, la domestica con molto coraggio rivelerà al Palacios Senior che un membro della guardia civile è complice di Belarmino.