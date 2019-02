Annuncio

Le avventure dello sceneggiato iberico “Una Vita” si fanno sempre più interessanti, ma purtroppo a provocare dispiacere ai fan sono le numerose uscite di scena. Nelle puntate che sono andate in onda sull’emittente televisiva LA 1 TVE la scorsa settimana, infatti ha lasciato il cast dell’appassionante soap in modo definitivo, Trini Crespo, interpretata dall’attrice Anita Del Rey. La moglie di Ramon Palacios è passata a miglior vita, dopo aver dato alla luce la piccola Milagros attraverso un difficile parto.

Sfortunatamente le anticipazioni ci dicono che anche nei futuri episodi italiani ci saranno altri abbandoni. Stiamo parlando di Adela, Olga Dicenta, Martin Enraje, e dell’arcigno colonnello Arturo Valverde, che faranno una brutta fine.

Una Vita spoiler spagnoli: Ramon diventa padre per la terza volta, la morte di Trini

Come vi abbiamo appena detto, i telespettatori spagnoli hanno assistito di recente ad una scena molto drammatica, perché uno storico signore di Acacias 38 è rimasto vedovo. Si tratta di Ramon Palacios, che ha detto addio alla sua amata Trini Crespo, proprio dopo essere diventato padre per la terza volta. Come ben sanno gli appassionati delle vicende ambientate nel piccolo quartiere iberico, l’autrice Aurora Guerra si diverte a movimentare le trame, sostituendo i protagonisti della serie televisiva con altri. A proposito di cambiamenti, il pubblico italiano i prossimi mesi dovrà fare a meno di altri personaggi. Prima di poter vedere la morte di Trini, dato che le puntate in Spagna vengono trasmesse un anno prima rispetto a quelle che vanno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, ci saranno quattro decessi.

Il decesso di Adela e Olga, Martin e Arturo vengono uccisi

Coloro che lasceranno la soap “Una vita” purtroppo sono Adela, Martin, Olga, Arturo, e per finire Jaime. L’ex suora ci rimetterà la sua vita per salvare quella del marito Simon Gayarre, che verrà aggredito dagli uomini del padre di Elvira Valverde. La diabolica Olga Dicenta non riuscirà a portare al termine la sua vendetta, perché verrà uccisa dalla sua stessa madre Ursula, dopo aver tentato di sbarazzarsi della sorella Blanca. Martin Enraje invece morirà per un grosso errore tra le braccia della moglie Casilda, dato che passerà a miglior vita al posto dello scomodo figliastro della Dicenta (Diego Alday). Infine il colonnello Arturo esalterà l’ultimo respiro proprio nel giorno più bello della sua vita, ovvero quando sarà intento a sposare Lucia.